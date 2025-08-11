Advertisement

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي يشعل أكبر موجة خلق ثروة في التاريخ المعاصر

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:37
يشهد العالم طفرة مالية غير مسبوقة يقودها قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يخلق مليارديرات جدداً بوتيرة قياسية، مدفوعاً بانفجار تمويل الشركات الناشئة وارتفاع تقييماتها السوقية لمستويات هائلة.
وفق بيانات CB Insights، بلغ عدد شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار نحو 498 شركة "يونيكورن" بإجمالي قيمة 2.7 تريليون دولار، بينها 100 تأسست منذ عام 2023 فقط، إضافة إلى أكثر من 1300 شركة تتخطى قيمتها 100 مليون دولار.

الباحث في معهد MIT، أندرو مكافي، وصف الظاهرة بأنها الأسرع في تاريخ خلق الثروات منذ أكثر من قرن، بينما قدّرت "بلومبرغ" أن أربع شركات كبرى في المجال ولّدت 15 مليارديراً بثروة 38 مليار دولار، مع انضمام عشرات الأسماء لاحقاً.

أبرز الأمثلة تشمل ميرا موراتي التي أطلقت "Thinking Machines Lab" وجمعت تمويلاً قياسياً، وداريو أمودي مؤسس "Anthropic AI" التي تقترب من تقييم 170 مليار دولار، ومايكل ترويل البالغ 25 عاماً، الذي دخل نادي المليارديرات مع شركته "Anysphere".

الطفرة تتركز في وادي السيليكون، حيث تخطى عدد المليارديرات في سان فرانسيسكو نيويورك للمرة الأولى (82 مقابل 66)، مع قفزة في أسعار العقارات الفاخرة وتضاعف عدد أصحاب الملايين خلال عقد واحد.

ورغم أن معظم هذه الثروات ورقية في شركات خاصة، فإن السوق الثانوية وصفقات الاستحواذ — مثل شراء Meta لشركة Scale AI بـ14.3 مليار دولار — توفر سيولة جزئية للمؤسسين والمستثمرين.

مع هذا التحول، تتسابق شركات إدارة الثروات لاستقطاب الجيل الجديد من أصحاب المليارات، في وقت يتوقع فيه خبراء أن يلعب الذكاء الاصطناعي نفسه دوراً في إعادة تشكيل قطاع إدارة الأموال وربما استبداله بالكامل. (العربية)

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24