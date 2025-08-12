بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء بعد قراري والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 22 سنتا (0.34 بالمئة) مسجلة 64.18 دولار.كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم على السلع إلى خانة المئات.