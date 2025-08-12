32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
12-08-2025
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء بعد قراري
الولايات المتحدة
والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.
Advertisement
زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 66.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 22 سنتا (0.34 بالمئة) مسجلة 64.18 دولار.
كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع
الصين
90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم
الأمريكية
على السلع
الصينية
إلى خانة المئات.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
12/08/2025 09:59:10
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو.. ارتفاع في أسعار النفط
12/08/2025 09:59:10
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
12/08/2025 09:59:10
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الهدنة بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الهدنة بين إيران وإسرائيل
12/08/2025 09:59:10
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-08-12
12/08/2025 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
01:46 | 2025-08-12
12/08/2025 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
Lebanon 24
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
00:48 | 2025-08-12
12/08/2025 12:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
Lebanon 24
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:51 | 2025-08-11
11/08/2025 04:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:05 | 2025-08-12
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:46 | 2025-08-12
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
00:48 | 2025-08-12
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
16:51 | 2025-08-11
بعد تعرض مركزها الإقليمي في زغرتا للسرقة.. بيانٌ من "OMT"
16:40 | 2025-08-11
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 09:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24