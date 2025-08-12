33
إقتصاد
قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في سعر الدولار
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار مقابل الين، الثلاثاء، وتماسك أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في وقت تترقب فيه الأسواق تقرير تضخم أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة
المقرر نشره في وقت لاحق اليوم، والذي قد يشكل التوقعات بشأن خفض
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وقد تؤدي القراءة المتوسطة لضغوط الأسعار إلى تعزيز الرهانات على خفض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تؤجج التضخم، فقد يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.
وارتفع الدولار 0.2% إلى 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش.
