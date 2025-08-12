Advertisement

إقتصاد

الذهب يستعيد بعضاً من بريقه مع استقرار العقود الآجلة

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:32
ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3405.40 دولار.
