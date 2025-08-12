33
o
بيروت
36
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
37
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يستعيد بعضاً من بريقه مع استقرار العقود الآجلة
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
قليلا اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
الأمريكية
التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
Advertisement
وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3405.40 دولار.
مواضيع ذات صلة
انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5% (سكاي نيوز)
Lebanon 24
انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5% (سكاي نيوز)
12/08/2025 13:04:05
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 4% بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 4% بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران
12/08/2025 13:04:05
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل 65.52 دولارا للبرميل عند التسوية
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل 65.52 دولارا للبرميل عند التسوية
12/08/2025 13:04:05
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع بعد تصريح ترامب بضرورة إخلاء طهران
Lebanon 24
العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع بعد تصريح ترامب بضرورة إخلاء طهران
12/08/2025 13:04:05
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
Lebanon 24
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
03:37 | 2025-08-12
12/08/2025 03:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في سعر الدولار
Lebanon 24
قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في سعر الدولار
03:23 | 2025-08-12
12/08/2025 03:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-08-12
12/08/2025 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
Lebanon 24
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
01:46 | 2025-08-12
12/08/2025 01:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:37 | 2025-08-12
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
03:23 | 2025-08-12
قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في سعر الدولار
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:05 | 2025-08-12
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:46 | 2025-08-12
"المنتج اللبناني" ليس البديل بل الخيار الاول
01:02 | 2025-08-12
بعد تمديد الهدنة التجارية بين أميركا والصين.. ارتفاع في اسعار النفط
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 13:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24