الذهب يستعيد بعضاً من بريقه مع استقرار العقود الآجلة

ارتفعت أسعار قليلا اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3405.40 دولار.