بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء وتماسك أمام اليورو والجنيه الإسترليني في وقت تترقب فيه الأسواق تقرير تضخم أسعار المستهلكين في المقرر نشره في وقت لاحق اليوم والذي قد يشكل التوقعات بشأن خفض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.وقد تؤدي القراءة المتوسطة لضغوط الأسعار إلى تعزيز الرهانات على خفض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها تؤجج التضخم فقد يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش.وسجل اليورو زيادة طفيفة إلى 1.1622 دولار، في حين انخفض قليلا إلى 1.3426 دولار.واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة عملات رئيسية عند 98.476 بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في الجلستين الماضيتين.