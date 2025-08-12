33
إقتصاد
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
Lebanon 24
12-08-2025
|
03:37
A-
A+
ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء وتماسك أمام اليورو والجنيه الإسترليني في وقت تترقب فيه الأسواق تقرير تضخم أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة
المقرر نشره في وقت لاحق اليوم والذي قد يشكل التوقعات بشأن خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وقد تؤدي القراءة المتوسطة لضغوط الأسعار إلى تعزيز الرهانات على خفض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تؤجج التضخم فقد يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش.
وسجل اليورو زيادة طفيفة إلى 1.1622 دولار، في حين انخفض
الجنيه الإسترليني
قليلا إلى 1.3426 دولار.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة
الأمريكية
مقابل سلة عملات رئيسية عند 98.476 بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في الجلستين الماضيتين.
