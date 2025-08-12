31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
إقتصاد
قرار جديد وسار من مصرف سوريا المركزي... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
12-08-2025
12:53
أعلن حاكم مصرف
سوريا
المركزي،
عبد القادر
حصرية، عن إصدار قرار جديد يقضي بإلغاء جميع القيود على تحويل الأموال بين المحافظات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية داخل البلاد.
وأوضح القرار أنه يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
كما شمل القرار الجديد إلغاء القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.
