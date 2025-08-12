Advertisement

إقتصاد

قرار جديد وسار من مصرف سوريا المركزي... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:53
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إصدار قرار جديد يقضي بإلغاء جميع القيود على تحويل الأموال بين المحافظات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية داخل البلاد.
وأوضح القرار أنه يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.


كما شمل القرار الجديد إلغاء القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.



