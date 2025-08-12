30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
12-08-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
الذهب
بنحو 6 دولارات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع صدور بيانات التضخم الأميركية.
Advertisement
وأظهرت بيانات
مكتب إحصاءات العمل الأميركي
-الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 3.1% خلال شهر
تموز
الماضي.
في ختام الجلسة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، كانون الأول 2025، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 5.7 دولارًا، لتصل إلى 3399 دولارًا للأوقية.
مواضيع ذات صلة
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
13/08/2025 00:43:32
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
13/08/2025 00:43:32
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يالأرقام.. أسعار الذهب تتراجع
Lebanon 24
يالأرقام.. أسعار الذهب تتراجع
13/08/2025 00:43:32
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
Lebanon 24
أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
13/08/2025 00:43:32
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
جنوب أفريقيا تحاول خفض الرسوم الجمركية.. وهذا كان العرض المقدم لترامب
Lebanon 24
جنوب أفريقيا تحاول خفض الرسوم الجمركية.. وهذا كان العرض المقدم لترامب
14:56 | 2025-08-12
12/08/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
13:51 | 2025-08-12
12/08/2025 01:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تباطؤ التضخم في المدن المصرية.. وتوقعات استقرار في أسعار الفائدة
Lebanon 24
تباطؤ التضخم في المدن المصرية.. وتوقعات استقرار في أسعار الفائدة
13:32 | 2025-08-12
12/08/2025 01:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد وسار من مصرف سوريا المركزي... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
قرار جديد وسار من مصرف سوريا المركزي... إليكم التفاصيل!
12:53 | 2025-08-12
12/08/2025 12:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا
Lebanon 24
بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا
09:35 | 2025-08-12
12/08/2025 09:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:56 | 2025-08-12
جنوب أفريقيا تحاول خفض الرسوم الجمركية.. وهذا كان العرض المقدم لترامب
13:51 | 2025-08-12
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
13:32 | 2025-08-12
تباطؤ التضخم في المدن المصرية.. وتوقعات استقرار في أسعار الفائدة
12:53 | 2025-08-12
قرار جديد وسار من مصرف سوريا المركزي... إليكم التفاصيل!
09:35 | 2025-08-12
بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا
09:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24