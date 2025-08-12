تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت

انخفضت أسعار بنحو 6 دولارات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع صدور بيانات التضخم الأميركية.وأظهرت بيانات -الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 3.1% خلال شهر الماضي.

في ختام الجلسة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، كانون الأول 2025، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 5.7 دولارًا، لتصل إلى 3399 دولارًا للأوقية.