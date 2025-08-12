Advertisement

إقتصاد

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:14
Doc-P-1403982-638906375626408169.png
Doc-P-1403982-638906375626408169.png photos 0
انخفضت أسعار الذهب بنحو 6 دولارات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع صدور بيانات التضخم الأميركية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي -الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 3.1% خلال شهر تموز الماضي.
 
في ختام الجلسة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، كانون الأول 2025، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 5.7 دولارًا، لتصل إلى 3399 دولارًا للأوقية.
 
