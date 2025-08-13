Advertisement

إقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة

Lebanon 24
13-08-2025 | 01:38
ارتفع المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى الأربعاء، كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا قياسيا جديدا أيضا، مدفوعين بمكاسب وول ستريت خلال الليل وذلك في استمرار لسلسلة مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
وزاد نيكي بما يصل إلى 1.4 بالمئة بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش ليلامس مستوى قياسيا بلغ 43309.62 ويوسع سلسلة مكاسبه إلى 7.5 بالمئة منذ الرابع من آب.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3097.94، ليرتفع أيضا للجلسة السادسة على التوالي.
