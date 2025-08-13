المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة

Advertisement

ارتفع المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى الأربعاء، كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا قياسيا جديدا أيضا، مدفوعين بمكاسب خلال الليل وذلك في استمرار لسلسلة مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.وزاد نيكي بما يصل إلى 1.4 بالمئة بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش ليلامس مستوى قياسيا بلغ 43309.62 ويوسع سلسلة مكاسبه إلى 7.5 بالمئة منذ الرابع من آب.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3097.94، ليرتفع أيضا للجلسة السادسة على التوالي.