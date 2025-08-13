35
o
بيروت
36
o
طرابلس
35
o
صور
38
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
41
o
زحلة
39
o
بعلبك
31
o
بشري
37
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العمل الهجين: بين مرونة الموظفين وتحديات التواصل
Lebanon 24
13-08-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ جائحة
كورونا
، أصبح الجمع بين العمل من المنزل والحضور المكتبي جزءًا من الحياة اليومية في العديد من الشركات، مع تزايد الإقبال على هذا النمط الذي يوفر مرونة كبيرة للموظفين ويزيد من رضاهم.
Advertisement
وأظهر استطلاع معهد
مانهايم
للبحوث الاقتصادية (ZEW)، الذي شمل نحو 1200 شركة من قطاعي التصنيع والمعلومات في حزيران 2025، أن أكثر من ثلثي الشركات تعتبر نماذج العمل الهجينة ميزة أساسية تساعد على اجتذاب الكفاءات الماهرة والحفاظ
على رضا
الموظفين.
مع ذلك، لا تخلو هذه النماذج من تحديات، إذ ترى ثلثا الشركات أن العمل الهجين يؤثر سلبًا على التواصل الداخلي والعمل الجماعي، وهو ما قد يقلل من الإنتاجية والابتكار.
رغم هذه التحديات، تخطط غالبية الشركات للاستمرار أو توسيع العمل عن بعد، حيث تتوقع 29% من شركات تكنولوجيا المعلومات و34% من شركات التصنيع زيادة عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل. كما أظهرت البيانات أن 88% من شركات التصنيع و98% من شركات قطاع المعلومات الكبيرة تعتمد بالفعل خيارات العمل عن بعد، مع زيادة واضحة منذ جائحة كورونا، ما يعكس تحولًا مستدامًا نحو المرونة في أساليب العمل.
مواضيع ذات صلة
أحوال القطاع العام وعمل ادارات الدولة بين مدير تعاونية الموظفين ومحافظ الجنوب
Lebanon 24
أحوال القطاع العام وعمل ادارات الدولة بين مدير تعاونية الموظفين ومحافظ الجنوب
13/08/2025 16:36:50
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"موظفو الإدارة العامة": مستمرون بالتوقف عن العمل
Lebanon 24
"موظفو الإدارة العامة": مستمرون بالتوقف عن العمل
13/08/2025 16:36:50
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفو محافظة الجنوب بدأوا مرحلة التوقف عن العمل
Lebanon 24
موظفو محافظة الجنوب بدأوا مرحلة التوقف عن العمل
13/08/2025 16:36:50
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
Lebanon 24
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
13/08/2025 16:36:50
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
منوعات
المرأة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد انتهاء ولايته.. 11 مرشحاً لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
Lebanon 24
بعد انتهاء ولايته.. 11 مرشحاً لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
09:35 | 2025-08-13
13/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توسيعًا لمتجر الدهانات في ألمانيا.. بي أم دبليو تستثمر 35 مليون دولارًا
Lebanon 24
توسيعًا لمتجر الدهانات في ألمانيا.. بي أم دبليو تستثمر 35 مليون دولارًا
09:27 | 2025-08-13
13/08/2025 09:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر الأسواق قبل قمة ترامب - بوتين.. أسعار النفط إلى هبوط!
Lebanon 24
توتر الأسواق قبل قمة ترامب - بوتين.. أسعار النفط إلى هبوط!
09:25 | 2025-08-13
13/08/2025 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين
Lebanon 24
الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين
09:15 | 2025-08-13
13/08/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
09:13 | 2025-08-13
13/08/2025 09:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
12:00 | 2025-08-12
12/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:35 | 2025-08-13
بعد انتهاء ولايته.. 11 مرشحاً لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
09:27 | 2025-08-13
توسيعًا لمتجر الدهانات في ألمانيا.. بي أم دبليو تستثمر 35 مليون دولارًا
09:25 | 2025-08-13
توتر الأسواق قبل قمة ترامب - بوتين.. أسعار النفط إلى هبوط!
09:15 | 2025-08-13
الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي: إجراءات مضادة فورية على بنكين أوروبيين
09:13 | 2025-08-13
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
08:30 | 2025-08-13
شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تعرض شراء متصفح "غوغل كروم".. بمبلغ خيالي!
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 16:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24