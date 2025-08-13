العمل الهجين: بين مرونة الموظفين وتحديات التواصل

منذ جائحة ، أصبح الجمع بين العمل من المنزل والحضور المكتبي جزءًا من الحياة اليومية في العديد من الشركات، مع تزايد الإقبال على هذا النمط الذي يوفر مرونة كبيرة للموظفين ويزيد من رضاهم.

وأظهر استطلاع معهد للبحوث الاقتصادية (ZEW)، الذي شمل نحو 1200 شركة من قطاعي التصنيع والمعلومات في حزيران 2025، أن أكثر من ثلثي الشركات تعتبر نماذج العمل الهجينة ميزة أساسية تساعد على اجتذاب الكفاءات الماهرة والحفاظ الموظفين.

مع ذلك، لا تخلو هذه النماذج من تحديات، إذ ترى ثلثا الشركات أن العمل الهجين يؤثر سلبًا على التواصل الداخلي والعمل الجماعي، وهو ما قد يقلل من الإنتاجية والابتكار.



رغم هذه التحديات، تخطط غالبية الشركات للاستمرار أو توسيع العمل عن بعد، حيث تتوقع 29% من شركات تكنولوجيا المعلومات و34% من شركات التصنيع زيادة عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل. كما أظهرت البيانات أن 88% من شركات التصنيع و98% من شركات قطاع المعلومات الكبيرة تعتمد بالفعل خيارات العمل عن بعد، مع زيادة واضحة منذ جائحة كورونا، ما يعكس تحولًا مستدامًا نحو المرونة في أساليب العمل.