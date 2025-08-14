Advertisement

إقتصاد

بيتكوين تكسر حاجز 124 ألف دولار في قفزة تاريخية!

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:39
Doc-P-1404533-638907649556285046.jpg
Doc-P-1404533-638907649556285046.jpg photos 0
بلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا صباح اليوم الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث تجاوز لأول مرة حاجز 124,000 دولار، مدفوعًا بتوقعات متزايدة بشأن تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وسجلت العملة المشفرة الرائدة سابقًا رقمها القياسي في 14 تموز، حين بلغ السعر 123,205 دولارات، فيما تجاوز صباح الخميس لفترة وجيزة 124,500 دولار قبل أن يتراجع قليلًا. وبحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر تداول بيتكوين حوالي 123,600 دولار.

وجاءت قفزة البيتكوين بالتوازي مع صعود قوي للأسهم الأميركية في بورصة نيويورك، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسيًا جديدًا، وتصدر مؤشر ناسداك قطاع التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين نحو الأصول الرقمية.

كما وصلت ثاني أكبر عملة رقمية، الإيثر، إلى 4780.04 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021.

وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، أن ارتفاع سعر البيتكوين مدعوم بزيادة اليقين حول احتمال خفض الفائدة من قبل المركزي الأميركي، إلى جانب الشراء المؤسسي المستدام والإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.
