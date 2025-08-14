بيتكوين تكسر حاجز 124 ألف دولار في قفزة تاريخية!

Advertisement

بلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا الخميس خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث تجاوز لأول مرة حاجز 124,000 دولار، مدفوعًا بتوقعات متزايدة بشأن تيسير السياسة النقدية من جانب الأميركي.وسجلت العملة المشفرة الرائدة سابقًا رقمها القياسي في 14 ، حين بلغ السعر 123,205 دولارات، فيما تجاوز صباح الخميس لفترة وجيزة 124,500 دولار قبل أن يتراجع قليلًا. وبحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر تداول بيتكوين حوالي 123,600 دولار.وجاءت قفزة البيتكوين بالتوازي مع صعود قوي للأسهم الأميركية في بورصة ، حيث سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسيًا جديدًا، وتصدر مؤشر ناسداك قطاع التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين نحو الأصول الرقمية.كما وصلت ثاني أكبر عملة رقمية، الإيثر، إلى 4780.04 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021.وأوضح سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، أن ارتفاع سعر البيتكوين مدعوم بزيادة اليقين حول احتمال خفض الفائدة من قبل المركزي الأميركي، إلى جانب الشراء المؤسسي المستدام والإجراءات التي اتخذتها لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.