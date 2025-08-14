ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز

Advertisement

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في بوتيرة أعلى من التوقعات خلال ، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الأسعار.أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.1% خلال يوليو، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 3% من 2.9% في حزيران.علاوة على ذلك، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم العام عند 2.7%، أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاعه إلى 2.8%.على صعيد التغيرات الشهرية، تباطأت وتيرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 0.2% الشهر الماضي، بعد صعوده 0.3% في يونيو، كما ارتفع المؤشر الأساسي ليسجل 0.3%.وساهم في التباطؤ الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين تراجع أسعار الوقود 2.2%، والكهرباء بنسبة 0.1%.وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.2% على الصعيد الشهري، و3.7% على أساس سنوي، في حين استقرت أسعار السيارات الجديدة، وارتفعت نظيرتها المستعملة بنسبة طفيفة 0.5%.واستقرت أسعار الغذاء في على أساس شهري في تموز، فيما ارتفعت بنسبة 2.9% على الصعيد السنوي، وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، فانخفضت بنسبة 1.1% شهريًا.