Advertisement

إقتصاد

ارتفاع التضخم الأساسي في أميركا إلى 3.1% خلال تموز

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:04
A-
A+

Doc-P-1404813-638908100378054177.jpg
Doc-P-1404813-638908100378054177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من التوقعات خلال تموز، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الأسعار.
Advertisement

أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.1% خلال يوليو، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 3% من 2.9% في حزيران.

 علاوة على ذلك، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم العام عند 2.7%، أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاعه إلى 2.8%.

 على صعيد التغيرات الشهرية، تباطأت وتيرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 0.2% الشهر الماضي، بعد صعوده 0.3% في يونيو، كما ارتفع المؤشر الأساسي ليسجل 0.3%.

وساهم في التباطؤ الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين تراجع أسعار الوقود 2.2%، والكهرباء بنسبة 0.1%.

 وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.2% على الصعيد الشهري، و3.7% على أساس سنوي، في حين استقرت أسعار السيارات الجديدة، وارتفعت نظيرتها المستعملة بنسبة طفيفة 0.5%.

 واستقرت أسعار الغذاء في أمريكا على أساس شهري في تموز، فيما ارتفعت بنسبة 2.9% على الصعيد السنوي، وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، فانخفضت بنسبة 1.1% شهريًا.
مواضيع ذات صلة
التضخم في فرنسا يرتفع بنسبة 0.8%
lebanon 24
15/08/2025 00:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟
lebanon 24
15/08/2025 00:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في سعر الدولار
lebanon 24
15/08/2025 00:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيتم إرسال استدعاء لـ54 ألف من الحريديم خلال شهر تموز
lebanon 24
15/08/2025 00:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:07 | 2025-08-14
10:47 | 2025-08-14
10:44 | 2025-08-14
07:58 | 2025-08-14
07:41 | 2025-08-14
07:04 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24