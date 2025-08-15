Advertisement

إقتصاد

نقلة نوعية لقطاع النقل البحري في لبنان: تقدم 4 درجات في تصنيف باريس

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1404950-638908494628502394.png
Doc-P-1404950-638908494628502394.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المدير العام للنقل البري والبحري، الدكتور أحمد تامر، إثر اعلان مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن في تقريرها السنوي للعام 2024، ان لبنان حقق تقدما ملحوظا في اللائحة الرمادية، إذ ارتقى أربع درجات، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دخول اللائحة البيضاء التي تضم الدول ذات السمعة البحرية المرموقة : "هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة بالسفن التي ترفع العلم اللبناني، والتي باتت محل احترام وتقدير لدى جميع الدول، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي".
Advertisement

وأضاف: "بدعم لا محدود من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عملنا على تطوير الخدمات البحرية في لبنان، من كشف وتدقيق وتفتيش، لتكون سريعة واحترافية وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية".

وأشار تامر إلى أن "الشهادات البحرية اللبنانية للعاملين على متن السفن تحظى باعتراف عالمي واسع، إذ يعمل حاملوها في مختلف الموانئ حول العالم، خصوصا في أوروبا والخليج العربي". كما لفت إلى أن لبنان يستعد لتقديم ملفه الكامل إلى المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة الجودة العالمية للشهادات البحرية.

وفي الختام، توجه بالشكر إلى الوزير رسامني على دعمه المستمر، وإلى جميع فرق العمل في مصلحة النقل البحري، ومصلحة التدريب البحري، والدوائر القانونية والإدارية، والمفتشين البحريين الذين أصبح قسم منهم خبراء دوليين، إضافة إلى نقابة الوكلاء البحريين وغرفة الملاحة الدولية في لبنان على مواكبتهم لكل خطوة. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
رسامني: هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب
lebanon 24
15/08/2025 11:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية هو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته.. وكرامي: هذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية
lebanon 24
15/08/2025 11:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: نراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
lebanon 24
15/08/2025 11:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة
lebanon 24
15/08/2025 11:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2025-08-15
00:28 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-14
22:16 | 2025-08-14
16:04 | 2025-08-14
12:07 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24