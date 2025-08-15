نقلة نوعية لقطاع النقل البحري في لبنان: تقدم 4 درجات في تصنيف باريس

Advertisement

قال للنقل البري والبحري، الدكتور أحمد تامر، إثر اعلان مذكرة تفاهم للتفتيش على السفن في تقريرها السنوي للعام 2024، ان حقق تقدما ملحوظا في اللائحة الرمادية، إذ ارتقى أربع درجات، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دخول اللائحة البيضاء التي تضم الدول ذات السمعة البحرية المرموقة : "هذا التقدم يعكس الثقة المتزايدة بالسفن التي ترفع اللبناني، والتي باتت محل احترام وتقدير لدى جميع الدول، ولا سيما في ".وأضاف: "بدعم لا محدود من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عملنا على تطوير الخدمات البحرية في لبنان، من كشف وتدقيق وتفتيش، لتكون سريعة واحترافية وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية".وأشار تامر إلى أن "الشهادات البحرية للعاملين على متن السفن تحظى باعتراف عالمي واسع، إذ يعمل حاملوها في مختلف الموانئ حول العالم، خصوصا في والخليج العربي". كما لفت إلى أن لبنان يستعد لتقديم ملفه الكامل إلى المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة الجودة العالمية للشهادات البحرية.وفي الختام، توجه بالشكر إلى الوزير رسامني على دعمه المستمر، وإلى جميع فرق العمل في مصلحة النقل البحري، ومصلحة التدريب البحري، والدوائر القانونية والإدارية، والمفتشين البحريين الذين أصبح قسم منهم خبراء دوليين، إضافة إلى نقابة الوكلاء البحريين وغرفة الملاحة الدولية في لبنان على مواكبتهم لكل خطوة. (الوكالة الوطنية)