إقتصاد

رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:16
كشفت بيانات حديثة أن سوق المجوهرات في الولايات المتحدة يواصل أداءه القوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المنتجات الفاخرة، خصوصًا المجوهرات.
وأعلنت شركة "باندورا" الدنماركية، أن السوق الأمريكية – التي تمثل ثلث إيراداتها – سجلت نموًا بنسبة 8% في الربع الثاني من 2025، في وقت تراجعت فيه مبيعاتها في الصين بنسبة 15%، وانخفضت في أسواق أوروبية كبرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألكسندر لاشيك، إن "الولايات المتحدة تواصل كسر الاتجاه العالمي"، مشيرًا إلى أن الصين لا تزال سوقًا صعبة، فيما تعاني أوروبا من ضعف استهلاكي مزمن.

من جانبها، سجلت مجموعة ريشمونت، المالكة لعلامة "كارتييه"، ارتفاعًا في مبيعاتها الأمريكية بنسبة 17% خلال نفس الفترة، رغم التراجع في آسيا والمحيط الهادئ.

كما أظهرت بيانات شركة "تينوريس" أن مبيعات المجوهرات في أمريكا ارتفعت بنسبة 5% في النصف الأول من 2025، مقارنة بثبات نسبي في الفترة نفسها من 2024.

ورغم النمو، تظل الرسوم الجمركية تحديًا لشركات المجوهرات العالمية، إذ توقعت باندورا خسائر تصل إلى 31 مليون دولار في 2025 بسبب الضرائب على منتجاتها المصنعة في تايلاند، مع احتمال تضاعفها في العام التالي. (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24