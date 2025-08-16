30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
Lebanon 24
16-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط جوجل لدمج
الذكاء الاصطناعي
في خدمة حجز رحلات الطيران "فلايتس"، وذلك من خلال أداة جديدة تُدعى "فلايت ديلز" ، تهدف هذه الأداة إلى مساعدة المسافرين الذين لديهم ميزانية محدودة ولا يملكون وجهة سفر محددة في أذهانهم، مما يتيح لهم البحث عن رحلات طيران بأسلوب أكثر مرونة وإبداعًا.
Advertisement
تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين وصف نوع الرحلة التي يرغبون بها بلغة طبيعية، بدلاً من إدخال وجهة محددة، على سبيل المثال، يمكن للمسافر البحث عن "عطلة نهاية أسبوع في الريف مع جولات على الطرق الوعرة والتجديف بالكاياك" وسيستخدم الذكاء الاصطناعي هذه الأوصاف لتقديم اقتراحات لوجهات تتناسب مع التفضيلات المذكورة، مع التركيز على الرحلات ذات الأسعار المعقولة.
رغم أن الميزة تُقدم اقتراحات مثيرة للاهتمام، مثل مدن لم تكن لتخطر على البال في رحلة للمشي لمسافات طويلة، فإنها قد تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع الاستفسارات المحددة للغاية، على سبيل المثال، قد لا تكون النتائج مثالية عند البحث عن وجهات قريبة جدًا من مطار المغادرة أو عند البحث عن مواسم محددة جدًا مثل "موسم أزهار الكرز".
ومع ذلك، تظل هذه الأداة خطوة مبتكرة في مجال تخطيط السفر، حيث تمنح المسافرين فرصة لاستكشاف أفكار جديدة بطريقة سهلة وذكية، ستتوفر هذه الميزة بشكل تجريبي في
الولايات المتحدة
وكندا خلال الأسبوع المقبل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
Lebanon 24
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
17/08/2025 08:41:07
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
17/08/2025 08:41:07
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: "لا موعد محدداً" لبحث البرنامج النووي مع اميركا
Lebanon 24
إيران: "لا موعد محدداً" لبحث البرنامج النووي مع اميركا
17/08/2025 08:41:07
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
17/08/2025 08:41:07
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: لمُستخدمي العملات الرقميّة.. معلومات تهمكم
Lebanon 24
بالفيديو: لمُستخدمي العملات الرقميّة.. معلومات تهمكم
16:53 | 2025-08-16
16/08/2025 04:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند – أميركا.. إلغاء زيارة تجارية وتصاعد الضغوط بسبب النفط الروسي
Lebanon 24
الهند – أميركا.. إلغاء زيارة تجارية وتصاعد الضغوط بسبب النفط الروسي
15:37 | 2025-08-16
16/08/2025 03:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا
Lebanon 24
رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا
13:16 | 2025-08-16
16/08/2025 01:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 10 سنوات… الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
Lebanon 24
لأول مرة منذ 10 سنوات… الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
10:20 | 2025-08-16
16/08/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال النصف الأول من العام… ارتفاع نشاط السفن والبضائع في دولة عربية
Lebanon 24
خلال النصف الأول من العام… ارتفاع نشاط السفن والبضائع في دولة عربية
06:54 | 2025-08-16
16/08/2025 06:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:53 | 2025-08-16
بالفيديو: لمُستخدمي العملات الرقميّة.. معلومات تهمكم
15:37 | 2025-08-16
الهند – أميركا.. إلغاء زيارة تجارية وتصاعد الضغوط بسبب النفط الروسي
13:16 | 2025-08-16
رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا
10:20 | 2025-08-16
لأول مرة منذ 10 سنوات… الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
06:54 | 2025-08-16
خلال النصف الأول من العام… ارتفاع نشاط السفن والبضائع في دولة عربية
02:45 | 2025-08-16
أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24