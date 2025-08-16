"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة

Advertisement

تخطط جوجل لدمج في خدمة حجز رحلات الطيران "فلايتس"، وذلك من خلال أداة جديدة تُدعى "فلايت ديلز" ، تهدف هذه الأداة إلى مساعدة المسافرين الذين لديهم ميزانية محدودة ولا يملكون وجهة سفر محددة في أذهانهم، مما يتيح لهم البحث عن رحلات طيران بأسلوب أكثر مرونة وإبداعًا.تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين وصف نوع الرحلة التي يرغبون بها بلغة طبيعية، بدلاً من إدخال وجهة محددة، على سبيل المثال، يمكن للمسافر البحث عن "عطلة نهاية أسبوع في الريف مع جولات على الطرق الوعرة والتجديف بالكاياك" وسيستخدم الذكاء الاصطناعي هذه الأوصاف لتقديم اقتراحات لوجهات تتناسب مع التفضيلات المذكورة، مع التركيز على الرحلات ذات الأسعار المعقولة.رغم أن الميزة تُقدم اقتراحات مثيرة للاهتمام، مثل مدن لم تكن لتخطر على البال في رحلة للمشي لمسافات طويلة، فإنها قد تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع الاستفسارات المحددة للغاية، على سبيل المثال، قد لا تكون النتائج مثالية عند البحث عن وجهات قريبة جدًا من مطار المغادرة أو عند البحث عن مواسم محددة جدًا مثل "موسم أزهار الكرز".ومع ذلك، تظل هذه الأداة خطوة مبتكرة في مجال تخطيط السفر، حيث تمنح المسافرين فرصة لاستكشاف أفكار جديدة بطريقة سهلة وذكية، ستتوفر هذه الميزة بشكل تجريبي في وكندا خلال الأسبوع المقبل. (اليوم السابع)