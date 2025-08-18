تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار ، بعدما لم تمارس مزيدًا من الضغوط على لإنهاء الحرب في عبر فرض إجراءات إضافية لتعطيل صادراتها النفطية، وذلك عقب اجتماع الرئيسين الأميركي والروسي يوم الجمعة.وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو ما يعادل 0.39% إلى 65.59 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا أو 0.29% إلى 62.62 دولار للبرميل.واجتمع الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي في ألاسكا يوم الجمعة، حيث بدا أكثر تقاربًا مع في شأن السعي إلى اتفاق سلام بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار أولاً، وفقا لـ" ".