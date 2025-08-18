Advertisement

إقتصاد

تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
18-08-2025
تراجعت أسعار النفط، بعدما لم تمارس الولايات المتحدة مزيدًا من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر فرض إجراءات إضافية لتعطيل صادراتها النفطية، وذلك عقب اجتماع الرئيسين الأميركي والروسي يوم الجمعة.
وبحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو ما يعادل 0.39% إلى 65.59 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا أو 0.29% إلى 62.62 دولار للبرميل.

واجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، حيث بدا أكثر تقاربًا مع موسكو في شأن السعي إلى اتفاق سلام بدلاً من الاكتفاء بوقف إطلاق النار أولاً، وفقا لـ"رويترز".
