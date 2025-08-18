الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين

Advertisement

ارتفع اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع .وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول آب.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.3% أيضا إلى 3391.80 دولار.