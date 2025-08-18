Advertisement

إقتصاد

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:34
ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.
وبحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول آب.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.3% أيضا إلى 3391.80 دولار.
02:51 | 2025-08-18
01:59 | 2025-08-18
01:42 | 2025-08-18
01:27 | 2025-08-18
22:16 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
