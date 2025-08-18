في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة

Advertisement

وافقت " "، اليوم الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون (35.8 مليون دولار أميركي) في ، بعد أن وجدت هيئة حماية المستهلك أنها أضرت بالمنافسة بدفعها لأكبر شركتي اتصالات في البلاد لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقًا على هواتف "أندرويد"، مع استبعاد محركات البحث المنافسة.وتُطيل الغرامة فترةً صعبةً تواجهها شركة الإنترنت العملاقة المملوكة لشركة "ألفابت" في أستراليا، حيث أصدرت محكمةٌ الأسبوع الماضي حكمًا ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة "إيبك غيمز"، الشركة المُصنعة للعبة " "، متهمةً "غوغل" و"آبل" بمنع متاجر التطبيقات المنافسة على أنظمة تشغيلهما.كما أُضيف موقع " " التابع لشركة "غوغل" الشهر الماضي إلى حظر أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مما يُلغي قرارًا سابقًا بإعفاء موقع مشاركة الفيديو.