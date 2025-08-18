31
إقتصاد
في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة
Lebanon 24
18-08-2025
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت "
غوغل
"، اليوم الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون
دولار أسترالي
(35.8 مليون دولار أميركي) في
أستراليا
، بعد أن وجدت هيئة حماية المستهلك أنها أضرت بالمنافسة بدفعها لأكبر شركتي اتصالات في البلاد لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقًا على هواتف "أندرويد"، مع استبعاد محركات البحث المنافسة.
وتُطيل الغرامة فترةً صعبةً تواجهها شركة الإنترنت العملاقة المملوكة لشركة "ألفابت" في أستراليا، حيث أصدرت محكمةٌ الأسبوع الماضي حكمًا ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة "إيبك غيمز"، الشركة المُصنعة للعبة "
فورتنايت
"، متهمةً "غوغل" و"آبل" بمنع متاجر التطبيقات المنافسة على أنظمة تشغيلهما.
كما أُضيف موقع "
يوتيوب
" التابع لشركة "غوغل" الشهر الماضي إلى حظر أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مما يُلغي قرارًا سابقًا بإعفاء موقع مشاركة الفيديو.
