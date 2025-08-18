Advertisement

إقتصاد

في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة

Lebanon 24
18-08-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1405989-638911075353556837.webp
Doc-P-1405989-638911075353556837.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت "غوغل"، اليوم الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار أميركي) في أستراليا، بعد أن وجدت هيئة حماية المستهلك أنها أضرت بالمنافسة بدفعها لأكبر شركتي اتصالات في البلاد لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقًا على هواتف "أندرويد"، مع استبعاد محركات البحث المنافسة.
Advertisement

وتُطيل الغرامة فترةً صعبةً تواجهها شركة الإنترنت العملاقة المملوكة لشركة "ألفابت" في أستراليا، حيث أصدرت محكمةٌ الأسبوع الماضي حكمًا ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة "إيبك غيمز"، الشركة المُصنعة للعبة "فورتنايت"، متهمةً "غوغل" و"آبل" بمنع متاجر التطبيقات المنافسة على أنظمة تشغيلهما.

كما أُضيف موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الشهر الماضي إلى حظر أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مما يُلغي قرارًا سابقًا بإعفاء موقع مشاركة الفيديو.
مواضيع ذات صلة
هذا مصير تيك توك إذا لم توافق الصين على صفقة البيع!
lebanon 24
18/08/2025 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي
lebanon 24
18/08/2025 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شرخ وقع في القيادة الأمنية الإسرائيلية بسبب تعيينات عسكرية دون توافق
lebanon 24
18/08/2025 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: النيابة العامة تُوافق على طلب نتنياهو تأجيل شهادته بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
18/08/2025 12:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:59 | 2025-08-18
01:42 | 2025-08-18
01:34 | 2025-08-18
01:27 | 2025-08-18
22:16 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24