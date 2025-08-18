Advertisement

إقتصاد

البطاطا المصرية تغزو أوروبا.. قفزة قياسية في الصادرات

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:10
في طفرة لافتة، حققت البطاطا المصرية الحلوة حضورًا قويًا في السوق الأوروبية، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 324.6% خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
فقد قفزت الكميات المصدَّرة من 35.2 ألف طن عام 2020 إلى 149.5 ألف طن في 2024، لترتفع معها قيمة العائدات من 28 مليون دولار إلى 113 مليون دولار.

ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: الطلب المرتفع في أوروبا، نقص المعروض المحلي هناك، القرب الجغرافي، إضافة إلى زيادة المحصول في مصر.

وتُنتج مصر نحو 485 ألف طن من البطاطا الحلوة سنويًا، حيث تتم زراعتها في أبريل وتُحصَد في أغسطس من كل عام، ما يوفّر نافذة مثالية لتلبية الفجوة الأوروبية في هذه الفترة.

هذا التوسع في الصادرات يرسّخ موقع مصر لاعبًا رئيسيًا في سوق الخضروات العالمية، ويمنحها ميزة تنافسية في تلبية احتياجات أوروبا من المنتجات الزراعية.
 
(CNN اقتصادية)
