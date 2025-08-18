البطاطا المصرية تغزو أوروبا.. قفزة قياسية في الصادرات

Advertisement

في طفرة لافتة، حققت البطاطا الحلوة حضورًا قويًا في السوق الأوروبية، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 324.6% خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب بيانات الأميركية.فقد قفزت الكميات المصدَّرة من 35.2 ألف طن عام 2020 إلى 149.5 ألف طن في 2024، لترتفع معها قيمة العائدات من 28 مليون دولار إلى 113 مليون دولار.ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: الطلب المرتفع في ، نقص المعروض المحلي هناك، القرب الجغرافي، إضافة إلى زيادة المحصول في مصر.وتُنتج مصر نحو 485 ألف طن من البطاطا الحلوة سنويًا، حيث تتم زراعتها في أبريل وتُحصَد في من كل عام، ما يوفّر نافذة مثالية لتلبية الأوروبية في هذه الفترة.هذا التوسع في الصادرات يرسّخ موقع مصر لاعبًا رئيسيًا في سوق الخضروات العالمية، ويمنحها ميزة تنافسية في تلبية احتياجات أوروبا من .