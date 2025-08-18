Advertisement

إقتصاد

البناء الأميركي يتراجع: خفض الأسعار وحوافز لجذب المشترين المترددين

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1406279-638911574960061786.png
Doc-P-1406279-638911574960061786.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت مؤشرات قطاع الإسكان الأميركي للتراجع، مع هبوط ثقة شركات البناء في آب إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول 2022، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن، رغم التراجع الطفيف في معدلات الرهن العقاري.
Advertisement

وأعلنت جمعية بناة المساكن الوطنية بالتعاون مع "ويلز فارجو" (The National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index) أن مؤشرها الرئيسي هبط إلى 32 نقطة مقابل 33 نقطة في تموز، مخالفًا توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعه إلى 34 نقطة.

ويعكس هذا التراجع واقع السوق الصعب، إذ خفضت أكثر من ثلث شركات البناء أسعار المنازل بمعدل متوسط بلغ 5%، فيما قدّمت ثلثا الشركات حوافز متنوعة لجذب المشترين المترددين في ظل ارتفاع الفوائد والضبابية الاقتصادية.

على مستوى تفاصيل المؤشر، تراجعت قراءات مبيعات المنازل الحالية، بينما بقيت توقعات المبيعات المستقبلية دون تغيير. أما حركة المشترين المحتملين فقد سجلت أعلى مستوياتها منذ أيار، لكنها لا تزال ضعيفة نسبيًا مقارنة بالمعايير التاريخية.

إقليميًا، كانت الصورة أكثر قتامة في شمال شرق أميركا، إذ هبطت الثقة إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2023، بينما استقر الوضع في الجنوب والغرب الأوسط مع تحسن طفيف في الغرب.

وأكد رئيس الجمعية، بادي هيوز، أن "أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن تظل العائق الأكبر، وأن المشترين ينتظرون تراجع معدلات الرهن العقاري لاتخاذ قرار الشراء"، مضيفًا أن البناة يواجهون أيضًا تحديات مرتبطة بـ السياسات التنظيمية التي تعيق تطوير الأراضي.

وشدد اقتصادي الجمعية، روبرت ديتز، على أن بيانات السوق الضعيفة تعزز الحاجة لأن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ما سيخفف تكاليف التمويل لقطاع البناء ويضغط على معدلات الرهن العقاري نحو مزيد من التراجع.

وبالفعل، انخفض معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي إلى 6.58%، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول الماضي، بعدما فقد نحو نصف نقطة مئوية منذ بداية 2025.

يأتي تراجع ثقة البناة بعد بيانات حزيران، التي أظهرت هبوط بدايات بناء المنازل الجديدة لأدنى مستوى في 11 شهرًا، وانخفاض تصاريح البناء لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

من المتوقع أن تظل بيانات تموز، المقرر صدورها الثلاثاء، ضعيفة، ما يضع السوق في حالة انتظار حذر لقرارات الفيدرالي المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر الأميركية.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية
lebanon 24
19/08/2025 02:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع على وقع تصريحات باول عقب تثبيت أسعار الفائدة
lebanon 24
19/08/2025 02:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
lebanon 24
19/08/2025 02:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على الفدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة
lebanon 24
19/08/2025 02:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:10 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:39 | 2025-08-18
14:41 | 2025-08-18
14:30 | 2025-08-18
14:00 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24