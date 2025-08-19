Advertisement

إقتصاد

مع ترقب نتائج قمة البيت الأبيض.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:44
Doc-P-1406358-638911872799356601.jpg
Doc-P-1406358-638911872799356601.jpg photos 0
استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تركز فيه الأسواق العالمية على نتائج قمة البيت الأبيض مع الدول الأوروبية التي قد تحدد المرحلة المقبلة من الحرب في أوكرانيا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.31 بالمئة إلى 98.122 مع احتلال التطورات الجيوسياسية مركز الصدارة، بعد أن أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت تينا تينج المحللة المستقلة للأسواق في أوكلاند “في الوقت الحالي، تتوخى الأسواق الحذر”، إذ يقيم المتعاملون التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت “الدولار يزداد قوة مقابل العملات الأخرى ولا يزال الإقبال على المخاطرة يقود الأسواق حاليا”، عازية ذلك إلى مؤشرات الأسهم التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.
