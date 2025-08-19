مع ترقب نتائج قمة البيت الأبيض.. استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تركز فيه الأسواق العالمية على نتائج قمة مع التي قد تحدد المرحلة المقبلة من الحرب في .وارتفع مؤشر الدولار 0.31 بالمئة إلى 98.122 مع احتلال التطورات الجيوسياسية مركز الصدارة، بعد أن أخبر الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني أمس الاثنين أن ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع .وقالت تينا تينج المحللة المستقلة للأسواق في أوكلاند “في الوقت الحالي، تتوخى الأسواق الحذر”، إذ يقيم المتعاملون التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.وأضافت “الدولار يزداد قوة مقابل العملات الأخرى ولا يزال الإقبال على المخاطرة يقود الأسواق حاليا”، عازية ذلك إلى مؤشرات الأسهم التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.