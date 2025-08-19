Advertisement

إقتصاد

تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1406377-638911896506856619.webp
Doc-P-1406377-638911896506856619.webp photos 0
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين في السوق على المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تفتح الباب أمام رفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.11%، إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ايلول، التي ينتهي أجلها غدًا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09%، لتسجل 63.36 دولار للبرميل.

أما عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر، وهي الأكثر نشاطًا، فقد هبطت تسعة سنتات، أو 0.14%، إلى 62.61 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".
