تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين في السوق على المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في ، والتي قد تفتح الباب أمام رفع المفروضة على الخام الروسي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.11%، إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم ايلول، التي ينتهي أجلها غدًا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09%، لتسجل 63.36 دولار للبرميل.أما عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر، وهي الأكثر نشاطًا، فقد هبطت تسعة سنتات، أو 0.14%، إلى 62.61 دولار للبرميل، وفقا لـ" ".