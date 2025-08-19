30
إقتصاد
تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
19-08-2025
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين في السوق على المحادثات الثلاثية المزمع عقدها بين
موسكو
وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
، والتي قد تفتح الباب أمام رفع
العقوبات
المفروضة على الخام الروسي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.11%، إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي تسليم ايلول، التي ينتهي أجلها غدًا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09%، لتسجل 63.36 دولار للبرميل.
أما عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر، وهي الأكثر نشاطًا، فقد هبطت تسعة سنتات، أو 0.14%، إلى 62.61 دولار للبرميل، وفقا لـ"
رويترز
".
