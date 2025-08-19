استقرار في أسعار الذهب

Advertisement

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار ، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مع تقييمهم أيضا جهود الرامية لإنهاء الحرب في .واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.1% إلى 3375.40 دولار.ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس في ندوة التي تُعقد في الفترة من 21 إلى 23 آب توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.