استقرار في أسعار الذهب
Lebanon 24
19-08-2025
|
01:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار
الذهب
، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي
الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، مع تقييمهم أيضا جهود
واشنطن
الرامية لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3331.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.1% إلى 3375.40 دولار.
ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
جيروم باول
في ندوة
البنك المركزي
التي تُعقد في الفترة من 21 إلى 23 آب توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.
