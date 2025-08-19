البعريني: موسم التفاح على المحك وكساده كارثة اجتماعية

كتب النائب على منصة "إكس": "نقترب من موسم قطاف التفاح، هذا المنتج الوطني الذي يشكّل مصدر عيش أساسي لأهلنا في البلدات المتوسطة والحبليّة. نسأل الحكومة ووزارة الزراعة تحديدًا: ماذا فعلتم لفتح أسواق عربية لتصريف الإنتاج؟ كساد الموسم يعني كارثة على آلاف العائلات.. فحذارِ ثورة التفاح".

