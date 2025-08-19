Advertisement

إقتصاد

البعريني: موسم التفاح على المحك وكساده كارثة اجتماعية

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1406407-638911940670201695.jpeg
Doc-P-1406407-638911940670201695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب وليد البعريني على منصة "إكس": "نقترب من موسم قطاف التفاح، هذا المنتج الوطني الذي يشكّل مصدر عيش أساسي لأهلنا في البلدات المتوسطة والحبليّة. نسأل الحكومة ووزارة الزراعة تحديدًا: ماذا فعلتم لفتح أسواق عربية لتصريف الإنتاج؟ كساد الموسم يعني كارثة على آلاف العائلات.. فحذارِ ثورة التفاح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في البترون لتنظيم حركة رواد الشواطئ مع بدء موسم الصيف
lebanon 24
19/08/2025 12:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: احتفال هدف ينتهي بكارثة ويقصي لاعبًا عن الموسم!
lebanon 24
19/08/2025 12:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا
lebanon 24
19/08/2025 12:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاهالي يرفعون الصوت والعام الدراسي المقبل على المحك
lebanon 24
19/08/2025 12:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:11 | 2025-08-19
01:41 | 2025-08-19
01:37 | 2025-08-19
01:20 | 2025-08-19
00:44 | 2025-08-19
16:45 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24