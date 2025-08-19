سجلت أعلى مستوى منذ شهرين... أسعار هذه القهوة تقفز

Advertisement

وبحلول الساعة 15:19 بتوقيت ، ارتفعت عقود "أرابيكا" الآجلة لشهر أيلول بنسبة 1.75% لتصل إلى 3.496 دولار للرطل، أي نحو 7707 دولارات للطن.وسجلت العقود خلال جلسة اليوم أعلى مستوى حيث بلغت 3.5225 دولار للرطل (7766 دولارا للطن)، وهو أعلى مستوى منذ 11 حزيران الماضي.ومنذ بداية الشهر، قفزت الأسعار بأكثر من 15% بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض.