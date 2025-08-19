28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سجلت أعلى مستوى منذ شهرين... أسعار هذه القهوة تقفز
Lebanon 24
19-08-2025
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعدت أسعار قهوة "أرابيكا" اليوم الثلاثاء بنحو 2%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهرين، وفق بيانات منصة "آي سي إي فوتشرز".
وبحلول الساعة 15:19 بتوقيت
موسكو
، ارتفعت عقود "أرابيكا" الآجلة لشهر أيلول بنسبة 1.75% لتصل إلى 3.496 دولار للرطل، أي نحو 7707 دولارات للطن.
Advertisement
وسجلت العقود خلال جلسة اليوم أعلى مستوى حيث بلغت 3.5225 دولار للرطل (7766 دولارا للطن)، وهو أعلى مستوى منذ 11 حزيران الماضي.
ومنذ بداية الشهر، قفزت الأسعار بأكثر من 15% بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض.
مواضيع ذات صلة
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
Lebanon 24
قفزة في أسعار الغذاء العالمية تقودها اللحوم والزيوت.. أعلى مستوى منذ أكثر من عامين
19/08/2025 23:27:50
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
19/08/2025 23:27:50
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
19/08/2025 23:27:50
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
19/08/2025 23:27:50
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا
Lebanon 24
بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا
15:25 | 2025-08-19
19/08/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتمويل حربها على غزة… إسرائيل تخفّض بشكل كبير ميزانيات الوزارات والائتلاف
Lebanon 24
لتمويل حربها على غزة… إسرائيل تخفّض بشكل كبير ميزانيات الوزارات والائتلاف
14:38 | 2025-08-19
19/08/2025 02:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
Lebanon 24
غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
14:00 | 2025-08-19
19/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام اتّفق مع نطيره الأردنيّ على عقد اللجنة العليا المشتركة
Lebanon 24
سلام اتّفق مع نطيره الأردنيّ على عقد اللجنة العليا المشتركة
08:59 | 2025-08-19
19/08/2025 08:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"
Lebanon 24
إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"
08:15 | 2025-08-19
19/08/2025 08:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:25 | 2025-08-19
بعد الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار العقوبات على روسيا
14:38 | 2025-08-19
لتمويل حربها على غزة… إسرائيل تخفّض بشكل كبير ميزانيات الوزارات والائتلاف
14:00 | 2025-08-19
غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
08:59 | 2025-08-19
سلام اتّفق مع نطيره الأردنيّ على عقد اللجنة العليا المشتركة
08:15 | 2025-08-19
إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"
06:49 | 2025-08-19
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 23:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24