إقتصاد

سجلت أعلى مستوى منذ شهرين... أسعار هذه القهوة تقفز

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:27
صعدت أسعار قهوة "أرابيكا" اليوم الثلاثاء بنحو 2%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهرين، وفق بيانات منصة "آي سي إي فوتشرز".

وبحلول الساعة 15:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود "أرابيكا" الآجلة لشهر أيلول بنسبة 1.75% لتصل إلى 3.496 دولار للرطل، أي نحو 7707 دولارات للطن.
وسجلت العقود خلال جلسة اليوم أعلى مستوى حيث بلغت 3.5225 دولار للرطل (7766 دولارا للطن)، وهو أعلى مستوى منذ 11 حزيران الماضي.

ومنذ بداية الشهر، قفزت الأسعار بأكثر من 15% بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض.

