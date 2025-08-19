Advertisement

إقتصاد

في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1406719-638912460730696345.jpg
Doc-P-1406719-638912460730696345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسيات بي.إتش.بي الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها الصافية المخصصة للمساهمين خلال العام المالي الماضي بنسبة 14.2% لتصل إلى 9.02 مليار دولار، أي ما يعادل 177.8 سنتًا للسهم، مقارنة بـ7.9 مليار دولار أو 155.8 سنتًا للسهم في العام السابق.
Advertisement


في المقابل، تراجعت الأرباح الأساسية القابلة للتوزيع لتصل إلى 10.16 مليار دولار أو 200.2 سنت للسهم في العام المالي المنتهي في 30 حزيران، مقارنة بـ13.66 مليار دولار أو 269.5 سنت للسهم في العام السابق.


كما انخفضت إيرادات الشركة السنوية إلى 51.26 مليار دولار مقابل 55.66 مليار دولار، نتيجة تراجع أسعار خام الحديد والفحم، رغم ارتفاع أسعار النحاس.


وأعلنت بي.إتش.بي عن صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.6 دولار للسهم، بإجمالي يصل إلى 3 مليارات دولار.
مواضيع ذات صلة
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
lebanon 24
20/08/2025 12:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفيديا تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار
lebanon 24
20/08/2025 12:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
lebanon 24
20/08/2025 12:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بغداد: 482 مليار دولار إيرادات نفطية مرتقبة حتى عام 2030
lebanon 24
20/08/2025 12:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:56 | 2025-08-20
01:47 | 2025-08-20
00:45 | 2025-08-20
23:42 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
15:25 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24