في عام واحد فقط… أرباح هذه الشركة للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار

Advertisement

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسيات بي.إتش.بي الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها الصافية المخصصة للمساهمين خلال العام المالي الماضي بنسبة 14.2% لتصل إلى 9.02 مليار دولار، أي ما يعادل 177.8 سنتًا للسهم، مقارنة بـ7.9 مليار دولار أو 155.8 سنتًا للسهم في العام السابق.في المقابل، تراجعت الأرباح الأساسية القابلة للتوزيع لتصل إلى 10.16 مليار دولار أو 200.2 سنت للسهم في العام المالي المنتهي في 30 حزيران، مقارنة بـ13.66 مليار دولار أو 269.5 سنت للسهم في العام السابق.كما انخفضت إيرادات الشركة السنوية إلى 51.26 مليار دولار مقابل 55.66 مليار دولار، نتيجة تراجع أسعار خام الحديد والفحم، رغم ارتفاع أسعار النحاس.وأعلنت بي.إتش.بي عن صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.6 دولار للسهم، بإجمالي يصل إلى 3 مليارات دولار.