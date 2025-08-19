Advertisement

إقتصاد

وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:42
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع عودة المخاوف حيال الإمدادات، إذ من المرجح أن تستغرق محادثات السلام الرامية لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا وقتًا أطول، مما يعني إبقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي وزيادة فرص فرض المزيد من القيود على مشتريه.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.21%، إلى 65.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم  أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 37 سنتًا، أو 0.59%، إلى 62.72 دولار للبرميل. وبلغ سعر عقد تشرين الأول الأكثر نشاطًا 61.92 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتًا.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 1% عند التسوية أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا ويزيد المعروض العالمي.
