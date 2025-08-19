وسط تعثر محادثات السلام الأوكرانية.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار ، اليوم الأربعاء، مع عودة المخاوف حيال الإمدادات، إذ من المرجح أن تستغرق محادثات السلام الرامية لإنهاء الروسي لأوكرانيا وقتًا أطول، مما يعني إبقاء المفروضة على الخام الروسي وزيادة فرص فرض المزيد من القيود على مشتريه.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.21%، إلى 65.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 37 سنتًا، أو 0.59%، إلى 62.72 دولار للبرميل. وبلغ سعر عقد تشرين الأول الأكثر نشاطًا 61.92 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتًا.وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 1% عند التسوية أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على ويزيد المعروض العالمي.