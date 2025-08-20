رغم غياب الإمدادات الروسية.. أوروبا تتوقع مخزونات غاز تصل إلى 79% قبل الشتاء

Advertisement

أتوقعت مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز (ICIS) أن تنجح في تأمين مخزونات الطبيعي استعدادًا لفصل الشتاء، متوقعة أن تبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز 79% بنهاية آب 2025، ما يعكس مرونة السوق رغم توقف الغاز الروسي.وأشارت المؤسسة إلى أن مستمر في تنفيذ حظر كامل على الغاز الروسي بحلول كانون الأول 2027، مع التوقف عن توقيع عقود جديدة للغاز المسال بعد صيف 2026، دون الاعتماد على عبور الغاز عبر .كما أوضحت المؤسسة أن أسعار الغاز شهدت انخفاضًا بنسبة 8% خلال الشهر الحالي لتصل إلى نحو 33.90 يورو/ميغاواط/ساعة على مؤشر TTF الهولندي، مدفوعة بتراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع المخزونات.ولفتت إلى أن أوروبا عززت التوريد من عبر عقود طويلة الأجل، حيث وقعت قطر في تشرين الأول 2023 ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى وهولندا وإيطاليا لمدة 27 عامًا، على أن يبدأ التوريد في 2026.