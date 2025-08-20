Advertisement

إقتصاد

رغم غياب الإمدادات الروسية.. أوروبا تتوقع مخزونات غاز تصل إلى 79% قبل الشتاء

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1406958-638912984712080801.png
Doc-P-1406958-638912984712080801.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أتوقعت مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز (ICIS) أن تنجح أوروبا في تأمين مخزونات الغاز الطبيعي استعدادًا لفصل الشتاء، متوقعة أن تبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز 79% بنهاية آب 2025، ما يعكس مرونة السوق رغم توقف الغاز الروسي.
Advertisement

وأشارت المؤسسة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تنفيذ حظر كامل على الغاز الروسي بحلول كانون الأول 2027، مع التوقف عن توقيع عقود جديدة للغاز المسال بعد صيف 2026، دون الاعتماد على عبور الغاز عبر أوكرانيا.

كما أوضحت المؤسسة أن أسعار الغاز شهدت انخفاضًا بنسبة 8% خلال الشهر الحالي لتصل إلى نحو 33.90 يورو/ميغاواط/ساعة على مؤشر TTF الهولندي، مدفوعة بتراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع المخزونات.

ولفتت إلى أن أوروبا عززت التوريد من الشرق الأوسط عبر عقود طويلة الأجل، حيث وقعت قطر في تشرين الأول 2023 ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا وهولندا وإيطاليا لمدة 27 عامًا، على أن يبدأ التوريد في 2026.
مواضيع ذات صلة
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
lebanon 24
20/08/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدّد "الحزب" متوقّع "بغياب الضمانات وإلتزامات الاحتلال"
lebanon 24
20/08/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لن نعطي أسلحة إلى أي دولة قبل التأكد من المخزون الأميركي
lebanon 24
20/08/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية
lebanon 24
20/08/2025 19:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2025-08-20
10:51 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
08:30 | 2025-08-20
08:07 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24