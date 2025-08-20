27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
إقتصاد
11 منتجعًا عالميًا في جزيرة شورى.. السعودية تطلق وجهتها السياحية الأبرز
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:00
تستعد
السعودية
لافتتاح وجهة سياحية فاخرة جديدة على مستوى عالمي في
جزيرة
شورى، التي تتخذ شكل الدلفين في مياه
البحر الأحمر
.
وبحسب وما تناقلته
وسائل الإعلام
السعودية، تشكل
الجزيرة
القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر" التي تعد أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، حيث تجمع بين الفخامة المعمارية الفائقة والحفاظ على البيئة البكر.
وتقع الجزيرة قبالة سواحل منطقة تبوك شمال غربي البلاد، ضمن أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة، وتمثل نقطة الانطلاق للمشروع الضخم الذي تتولاه شركة "البحر الأحمر الدولية". وقد صممت الجزيرة لتحتضن 11 منتجعاً وفندقاً تديرها علامات ضيافة كبرى مثل "إديشن هوتلز" و"فيرمونت" و"رافلز" و"إنتركونتيننتال"، ضمن تصميم معماري مبتكر أطلق عليه اسم "كورال بلوم" من ابتكار شركة "فوستر + بارتنرز"
البريطانية
.
من جهتها، أعلنت الشركة عن تقدم كبير في أعمال الإنشاءات، حيث من المقرر أن تفتتح الجزيرة أول فنادقها ومنتجعاتها في عام 2025.
وستوفر المرافق العالمية التي تشمل ملاعب غولف من تصميم برايان كورلي، ومرسى لليخوت، ومراكز للغوص والاستجمام. وترتبط الجزيرة بالبر عبر جسر مائي بطول 1.2 كيلومتر، بينما بدأ مطار البحر الأحمر الدولي القريب بالفعل استقبال الرحلات الداخلية. (روسيا اليوم)
