Advertisement

إقتصاد

11 منتجعًا عالميًا في جزيرة شورى.. السعودية تطلق وجهتها السياحية الأبرز

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1407093-638913181044315172.jpeg
Doc-P-1407093-638913181044315172.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد السعودية لافتتاح وجهة سياحية فاخرة جديدة على مستوى عالمي في جزيرة شورى، التي تتخذ شكل الدلفين في مياه البحر الأحمر.
Advertisement

وبحسب وما تناقلته وسائل الإعلام السعودية، تشكل الجزيرة القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر" التي تعد أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، حيث تجمع بين الفخامة المعمارية الفائقة والحفاظ على البيئة البكر.

وتقع الجزيرة قبالة سواحل منطقة تبوك شمال غربي البلاد، ضمن أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة، وتمثل نقطة الانطلاق للمشروع الضخم الذي تتولاه شركة "البحر الأحمر الدولية". وقد صممت الجزيرة لتحتضن 11 منتجعاً وفندقاً تديرها علامات ضيافة كبرى مثل "إديشن هوتلز" و"فيرمونت" و"رافلز" و"إنتركونتيننتال"، ضمن تصميم معماري مبتكر أطلق عليه اسم "كورال بلوم" من ابتكار شركة "فوستر + بارتنرز" البريطانية.

من جهتها، أعلنت الشركة عن تقدم كبير في أعمال الإنشاءات، حيث من المقرر أن تفتتح الجزيرة أول فنادقها ومنتجعاتها في عام 2025.

وستوفر المرافق العالمية التي تشمل ملاعب غولف من تصميم برايان كورلي، ومرسى لليخوت، ومراكز للغوص والاستجمام. وترتبط الجزيرة بالبر عبر جسر مائي بطول 1.2 كيلومتر، بينما بدأ مطار البحر الأحمر الدولي القريب بالفعل استقبال الرحلات الداخلية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
منتجع التيركواز السياحي كرّم الغواصين والإعلاميين المشاركين في حملة تنظيف قاع بحر صور
lebanon 24
21/08/2025 04:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية النرويجي: الصندوق السيادي النرويجي أعلن سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2025 04:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الإسرائيلية 11: الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية واسعة في بيت حانون
lebanon 24
21/08/2025 04:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: : أشكر السعودية لجهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان
lebanon 24
21/08/2025 04:26:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:57 | 2025-08-20
13:47 | 2025-08-20
11:30 | 2025-08-20
10:51 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24