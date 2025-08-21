29
تقرير أممي:الفجوة بين الجنسين في سوق العمل كبيرة!
Lebanon 24
21-08-2025
|
05:58
A-
A+
أصدرت هيئة
الأمم المتحدة
للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب
آسيا
(الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على الإنجازات والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
وأوضح التقرير أن النساء يُشكلن 48.3% من سكان المنطقة، ورغم إحراز تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال تواجه تهميشًا واضحًا في مجالات التنمية الأخرى، خصوصًا على صعيد المشاركة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن سد
الفجوة
بين الجنسين في سوق العمل سيستغرق 115 عاماً إذا استمرت الوتيرة الحالية. إذ أظهرت الأرقام أن نسبة مشاركة النساء العربيات في
القوى العاملة
(56%) أقل بكثير مقارنة بالرجال (81%). كما تبين أن 23% من النساء الحاصلات على شهادات جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج سوق العمل، مقابل 10% فقط من الرجال.
أما على مستوى الدخل، فقد بلغت حصة المرأة من إجمالي دخل العمل 14.5% فقط، وهي النسبة الأدنى عالمياً والأبعد عن المتوسط العالمي البالغ 51.8%. وفي المتوسط تكسب المرأة العربية 89 سنتاً مقابل كل دولار يجنيه الرجل، وينخفض الرقم إلى 82 سنتاً عند الأخذ بعين الاعتبار التعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
ورغم هذه الفجوة، أظهر التقرير جوانب إيجابية، حيث تزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بل وتفوقن على الرجال في مجال العلوم، إذ بلغت نسبة خريجات هذا المجال 9% مقابل 6.3% من الرجال. كما سجلت المنطقة العربية نسبة 41% من النساء العاملات في البحث العلمي، وهي ثالث أعلى نسبة عالمياً وأعلى من المتوسط العالمي البالغ 31.5%.
وسجلت النساء العربيات نسبة 15.7% في المناصب الإدارية، بينما بقي تمثيلهن في البرلمانات عند 17.7% فقط.
وأكد التقرير أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، أي ما يعادل خسارة سنوية تقارب 575 مليار دولار بسبب تهميش النساء اقتصادياً. كما أشارت التقديرات إلى أن المساواة في ريادة الأعمال بين الجنسين يمكن أن تضيف 1.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
(CNN)
