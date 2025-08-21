29
في مواجهة العقوبات والرسوم... الاقتصاد الهندي يواصل الصعود!
Lebanon 24
21-08-2025
|
23:00
A-
A+
سجّل الاقتصاد
الهندي
تحسنًا ملحوظًا خلال أغسطس، مدفوعًا بأداء قوي لقطاع الخدمات، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة من قبل
الرئيس دونالد ترامب
على السلع
الهندية
.
وأظهر مسح بنك HSBC ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 59.8 نقطة، مقابل 59.1 في يوليو، فيما قفز مؤشر الخدمات إلى 65.6 نقطة، وهو أعلى مستوى يُسجله القطاع على الإطلاق. ونتيجة لذلك، ارتفع المؤشر المجمع إلى 65.2 نقطة، ما يعكس أسرع وتيرة نمو منذ بدء المسح عام 2005.
وأشار البنك إلى أن هذا الأداء القوي يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة، لا سيما محليًا، ما يعكس ثقة قوية لدى الشركات في الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، تحسّنت هوامش الربح نتيجة ارتفاع أسعار البيع بوتيرة تفوق تكاليف الإنتاج، بحسب برانجول بهانداري، كبيرة الاقتصاديين في HSBC.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في ظل ضغوط خارجية متزايدة، أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قبل
واشنطن
، بعضها بسبب استيراد
الهند
للنفط الروسي. (سكاي نيوز)
