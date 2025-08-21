Advertisement

إقتصاد

في مواجهة العقوبات والرسوم... الاقتصاد الهندي يواصل الصعود!

Lebanon 24
21-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1407502-638914048057513215.jpg
Doc-P-1407502-638914048057513215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل الاقتصاد الهندي تحسنًا ملحوظًا خلال أغسطس، مدفوعًا بأداء قوي لقطاع الخدمات، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة من قبل الرئيس دونالد ترامب على السلع الهندية.
Advertisement

وأظهر مسح بنك HSBC ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 59.8 نقطة، مقابل 59.1 في يوليو، فيما قفز مؤشر الخدمات إلى 65.6 نقطة، وهو أعلى مستوى يُسجله القطاع على الإطلاق. ونتيجة لذلك، ارتفع المؤشر المجمع إلى 65.2 نقطة، ما يعكس أسرع وتيرة نمو منذ بدء المسح عام 2005.

وأشار البنك إلى أن هذا الأداء القوي يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة، لا سيما محليًا، ما يعكس ثقة قوية لدى الشركات في الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، تحسّنت هوامش الربح نتيجة ارتفاع أسعار البيع بوتيرة تفوق تكاليف الإنتاج، بحسب برانجول بهانداري، كبيرة الاقتصاديين في HSBC.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في ظل ضغوط خارجية متزايدة، أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قبل واشنطن، بعضها بسبب استيراد الهند للنفط الروسي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس لولا دا سيلفا يتعهّد الدفاع عن سيادة البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الجمركية الأميركية
lebanon 24
22/08/2025 09:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت في مواجهة الرسوم الجمركية: موسم أرباح قوي وسط تحديات اقتصادية
lebanon 24
22/08/2025 09:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تواصل الصعود رغم التهديدات.. ورسوم مرتقبة على سويسرا
lebanon 24
22/08/2025 09:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الآسيوية تواصل الصعود
lebanon 24
22/08/2025 09:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:24 | 2025-08-22
01:01 | 2025-08-22
16:09 | 2025-08-21
13:11 | 2025-08-21
10:58 | 2025-08-21
10:31 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24