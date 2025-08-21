هاماك: لا مبرر لخفض الفائدة وسط استمرار التضخم

Advertisement

(الشرق الأوسط)

صرّحت رئيسة الاحتياطي في ، بيث هاماك، يوم الخميس، بأنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، فإن استمرار مشاكل التضخم يعني أن الوقت غير مناسب لخفض سعر الفائدة المستهدف للبنك المركزي.وقالت هاماك في مقابلة مع «ياهو فاينانس» على هامش مؤتمر أبحاث في في ، وايومنغ: «أكثر ما يقلقني هو أن التضخم كان مرتفعاً جداً خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الآن يسير في الاتجاه الخاطئ... أحضر كل اجتماع بعقلية منفتحة». وأضافت: «لكن في ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لديّ، لو عُقد الاجتماع غداً، لما رأيت مبرراً لخفض أسعار الفائدة».