إقتصاد
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
22-08-2025
|
01:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها في طريقها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع تضاؤل الأمل في تحقيق سلام سريع بين
روسيا
وأوكرانيا، مما زاد من علاوة المخاطرة التي يطلبها بائعو النفط.
بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.63 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 63.51 دولار، بحسب بيانات وكالة
رويترز
.
وارتفع كلا العقدين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، كسب
خام برنت
2.7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.1 بالمئة حتى الآن.
ويتوقع المتعاملون مزيدا من المخاطر مع تلاشي الأمل في أن تنجح جهود وساطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في التوصل سريعا إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة الطلب. (سكاي نيوز)
