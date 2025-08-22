Advertisement

إقتصاد

في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1407803-638914750360049186.png
Doc-P-1407803-638914750360049186.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت شركة "تيك توك" خفض مئات الوظائف في المملكة المتحدة، كجزء من إعادة هيكلة عمليات الثقة والسلامة، فيما تستخدم بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى.
Advertisement


وذكرت شركة مشاركة مقاطع الفيديو أنها "تركز عملياتها على عدد أقل من المواقع حول العالم"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة.
 
 
 وستشمل الخطط لإعادة الهيكلة العالمية ،وظائف في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
إنتل تتخلى عن كبار مسؤوليها وتقلّص آلاف الوظائف ضمن خطة "الإنقاذ الصناعي"
lebanon 24
22/08/2025 18:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
lebanon 24
22/08/2025 18:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن تيك توك
lebanon 24
22/08/2025 18:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
lebanon 24
22/08/2025 18:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:05 | 2025-08-22
08:13 | 2025-08-22
07:49 | 2025-08-22
07:40 | 2025-08-22
05:38 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24