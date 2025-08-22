30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف
Lebanon 24
22-08-2025
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت شركة "تيك توك" خفض مئات الوظائف في
المملكة
المتحدة، كجزء من إعادة هيكلة عمليات الثقة والسلامة، فيما تستخدم بشكل متزايد
الذكاء الاصطناعي
لإدارة المحتوى.
Advertisement
وذكرت شركة مشاركة مقاطع الفيديو أنها "تركز عملياتها على عدد أقل من المواقع حول العالم"، حسب
وكالة الأنباء البريطانية
(بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة.
وستشمل الخطط لإعادة الهيكلة العالمية ،وظائف في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى جنوب وجنوب
شرق آسيا
. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إنتل تتخلى عن كبار مسؤوليها وتقلّص آلاف الوظائف ضمن خطة "الإنقاذ الصناعي"
Lebanon 24
إنتل تتخلى عن كبار مسؤوليها وتقلّص آلاف الوظائف ضمن خطة "الإنقاذ الصناعي"
22/08/2025 18:02:26
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
22/08/2025 18:02:26
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن تيك توك
Lebanon 24
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن تيك توك
22/08/2025 18:02:26
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
22/08/2025 18:02:26
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
كم سجّل التضخم في اليابان؟
Lebanon 24
كم سجّل التضخم في اليابان؟
10:05 | 2025-08-22
22/08/2025 10:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر عرض لنتائج زيارته للعراق وأعلن عن خطوات مهمة لوزارة العمل وقرب تعيين مجلس ادارة جديد للضمان
Lebanon 24
حيدر عرض لنتائج زيارته للعراق وأعلن عن خطوات مهمة لوزارة العمل وقرب تعيين مجلس ادارة جديد للضمان
08:13 | 2025-08-22
22/08/2025 08:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
300 مليار ليرة لمصرف الإسكان
Lebanon 24
300 مليار ليرة لمصرف الإسكان
07:49 | 2025-08-22
22/08/2025 07:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة مشروطة... "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع 500 طائرة إلى الصين
Lebanon 24
صفقة مشروطة... "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع 500 طائرة إلى الصين
07:40 | 2025-08-22
22/08/2025 07:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
05:38 | 2025-08-22
22/08/2025 05:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:05 | 2025-08-22
كم سجّل التضخم في اليابان؟
08:13 | 2025-08-22
حيدر عرض لنتائج زيارته للعراق وأعلن عن خطوات مهمة لوزارة العمل وقرب تعيين مجلس ادارة جديد للضمان
07:49 | 2025-08-22
300 مليار ليرة لمصرف الإسكان
07:40 | 2025-08-22
صفقة مشروطة... "بوينغ" تُجري مباحثات لبيع 500 طائرة إلى الصين
05:38 | 2025-08-22
نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية أطلقتا توصيات وطنية لاعتماد معايير دولية للقطاع العام
05:19 | 2025-08-22
البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المولدات
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 18:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24