في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف

قررت شركة "تيك توك" خفض مئات الوظائف في المتحدة، كجزء من إعادة هيكلة عمليات الثقة والسلامة، فيما تستخدم بشكل متزايد لإدارة المحتوى.وذكرت شركة مشاركة مقاطع الفيديو أنها "تركز عملياتها على عدد أقل من المواقع حول العالم"، حسب (بي.إيه.ميديا) يوم الجمعة.