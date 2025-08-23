تصاعد التوترات في أوكرانيا يعزز أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار عند التسوية في جلسة الجمعة وسط حالة من الغموض بشأن اتفاق سلام محتمل بين وأوكرانيا، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.09% إلى 67.73 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.22% إلى 63.66 دولار.وارتفع كلا العقدين بما يزيد على 1% عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، زاد 2.9% وخام غرب تكساس الوسيط 1.4%.