إقتصاد
تصاعد التوترات في أوكرانيا يعزز أسعار النفط
Lebanon 24
23-08-2025
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
عند التسوية في جلسة الجمعة وسط حالة من الغموض بشأن اتفاق سلام محتمل بين
روسيا
وأوكرانيا، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.09% إلى 67.73 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.22% إلى 63.66 دولار.
وارتفع كلا العقدين بما يزيد على 1% عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، زاد
خام برنت
2.9% وخام غرب تكساس الوسيط 1.4%.
تابع
