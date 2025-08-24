دولة عربية تتصدر إنتاج واستهلاك الفضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من هي؟

Advertisement

تصدر قائمة منتجي ومستهلكي الفضة في منطقة وشمال خلال عام 2024، مستحوذًا على 95% من إجمالي الإنتاج الإقليمي و86% من حجم الاستهلاك، وفق بيانات حديثة من IndexBox وCEIC Data.وأنتج المغرب 7800 طن من الفضة، مقارنةً بإجمالي إنتاج المنطقة البالغ 8300 طن، فيما جاء في المرتبة الثانية بإنتاج لم يتجاوز 260 طنًا، مما يبرز الإنتاجية الكبيرة بين البلدين.من حيث القيمة، بلغ الإنتاج الإقليمي 276 مليون دولار (2.74 مليار درهم)، مسجلاً تراجعًا عن ذروته في 2016 التي بلغت 470 مليون دولار، بحسب موقع "العمق" .أما على صعيد الاستهلاك، فقد بلغ استهلاك المغرب 2700 طن من الفضة والمركزات، ما يمثل 86% من إجمالي استهلاك المنطقة البالغ 3100 طن، مسجلاً زيادة إقليمية لافتة بنسبة 140% مقارنة بعام 2023.وبلغت القيمة المالية للاستهلاك المغربي 92 مليون دولار "913 مليون درهم"، في حين سجل متوسط الاستهلاك الفردي في المغرب قفزة استثنائية ليصل إلى 70 كيلوغرامًا لكل ألف نسمة، متجاوزًا بفارق شاسع المتوسط العالمي البالغ 5.4 كيلوغرام فقط.وشهد الطلب على الفضة نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 14.4% بين عامي 2013 و2024، مما يعكس تزايدًا مطردًا في الاحتياجات الصناعية والمنزلية.وعلى صعيد التجارة الخارجية، كان المغرب المصدر شبه الحصري للفضة في المنطقة، حيث شكلت صادراته 99.9% من إجمالي الصادرات الإقليمية التي بلغت 5100 طن في عام 2024.ورغم هذا الحجم، شهدت عائدات التصدير الإقليمية انخفاضًا إلى 13 مليون دولار "129 مليون درهم"، مقارنة بـ 24 مليون دولار في 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر التصدير بنسبة 24.3% ليصل إلى 2607 دولارات للطن.