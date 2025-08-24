Advertisement

إقتصاد

افتتاح أول ملتقى استثماري سعودي-سوري مشترك للقطاع الخاص

Lebanon 24
24-08-2025 | 09:45
ينظّم اتحاد الغرف السعودية، ممثّلًا بمجلس الأعمال السعودي السوري، اليوم الأحد، أول ملتقى استثماري سعودي-سوري مشترك للقطاع الخاص بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء مجلس الأعمال.
يهدف الملتقى إلى إبراز الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسوريا وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في المجلس، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة رجال الأعمال السوريين المقيمين في المملكة ضمن مبادرات المجلس وجمع مقترحات عملية لتطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الاستراتيجية العامة للمجلس.


يشمل الملتقى جلسات حوارية لصياغة رؤى قطاعية موحدة ومناقشة التحديات وفرص التكامل والتوجهات الاستراتيجية وتعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين، فيما تستعرض جلسات الطاولة المستديرة فرص الشراكة في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعة والتطوير العقاري والسياحي والتجارة والصادرات والبنية التحتية والطاقة والتقنية والمال والاستثمار والتأمين.
