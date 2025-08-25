29
إقتصاد
بعد تلميح باول إلى خفض أسعار الفائدة.. الدولار يرتفع أمام اليورو
Lebanon 24
25-08-2025
|
01:50
سجل الدولار الأميركي ارتفاعا طفيفا أمام اليورو اليوم الاثنين، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، نتيجة تحول رئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي)
جيروم باول
نحو تيسير السياسة النقدية والتي كانت وراء تراجع الدولار بأكثر من 1% الأسبوع الماضي.
وارتفع الدولار 0.2% مقابل اليورو ليصل إلى 1.1699 دولار لكل
يورو
، لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.174225 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 28
تموز
.
وصعد الدولار أيضا 0.1% أمام
الجنيه الإسترليني
إلى 1.3502 دولار لكل جنيه، بعد انخفاض بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة. وزاد 0.4% مقابل الين الياباني إلى 147.46 ين، ليستعيد جزءا من خسارته السابقة التي بلغت 1% يوم الجمعة.
