خلاف في إيطاليا بسبب فرض ضرائب استثنائية على البنوك

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:19
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إنه يعارض فرض ضرائب استثنائية على البنوك، وهو موضوع شكّل قضية خلافية داخل الحكومة التي تقودها جورجيا ميلوني.
وأضاف تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء: "ينبغي على البنوك أن تدفع الضرائب وتساهم، ولكن لا يجب أن تُفاجأ أو تُوبخ".

وأضاف أن الحكومة الإيطالية لا ينبغي أن تتدخل في صفقات واندماجات البنوك، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وجاءت تصريحات تاجاني، الذي سبق أن عبّر عن مواقف مشابهة في هذا الشأن، بعد يوم من تلميح وزير المالية، جيانكارلو جورجيتي، إلى أن على البنوك أن تدعم الأسر بالنظر إلى مستوى الأرباح التي حققتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة.
06:12 | 2025-08-25
03:40 | 2025-08-25
02:20 | 2025-08-25
02:15 | 2025-08-25
02:05 | 2025-08-25
01:50 | 2025-08-25
