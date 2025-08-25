خلاف في إيطاليا بسبب فرض ضرائب استثنائية على البنوك



وأضاف أن الحكومة لا ينبغي أن تتدخل في صفقات واندماجات البنوك، وفق وكالة "د ب أ". قال ، أنطونيو تاجاني، إنه يعارض فرض ضرائب استثنائية على البنوك، وهو موضوع شكّل قضية خلافية داخل الحكومة التي تقودها .وأضاف تاجاني، ونائب رئيس الوزراء: "ينبغي على البنوك أن تدفع الضرائب وتساهم، ولكن لا يجب أن تُفاجأ أو تُوبخ".وأضاف أن الحكومة لا ينبغي أن تتدخل في صفقات واندماجات البنوك، وفق وكالة "د ب أ".

وجاءت تصريحات تاجاني، الذي سبق أن عبّر عن مواقف مشابهة في هذا الشأن، بعد يوم من تلميح ، جيانكارلو جورجيتي، إلى أن على البنوك أن تدعم الأسر بالنظر إلى مستوى الأرباح التي حققتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة.