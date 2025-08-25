الصين.. رفع إنتاج الكهرباء من الفحم لأعلى مستوى في عقد واحد

Advertisement

ارتفع إنتاج الكهرباء من خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، رغم النمو السريع في مصادر .ووفقًا لتحليل نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تم ربط محطات فحم بقدرة إجمالية تبلغ 21 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بين كانون الثاني وحزيران، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذه الفترة منذ عام 2015.ويتوقع المحللون أن يتجاوز الإنتاجية لمحطات الفحم في 80 غيغاواط مع نهاية العام.وذكر مركز أبحاث الطاقة المتجددة بالصين في تقريره أن "بناء محطات توليد الطاقة بالفحم لا يظهر أي تباطؤ، على الرغم من التغير السريع في القدرة ومزيج توليد الطاقة".وكانت الحكومة قد سمحت باستمرار بناء محطات كهرباء الفحم حتى نهاية عام 2027.في المقابل، تواصل الصين زيادة إنتاج . ويتوقع أن تزيد قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من 500 غيغاواط بحلول نهاية 2025.وللمقارنة، أضافت ما يقل قليلاً عن 20 غيغاواط من طاقة الرياح والشمس والكتلة الحيوية خلال عام 2024، ليصل إجمالي قدرتها إلى حوالي 190 غيغاواط فقط، بحسب وكالة الشبكة الاتحادية .أدى التوسع في الطاقة الخضراء إلى الحد من الانبعاثات. وأظهر تحليل لبوابة "كاربون " أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين تراجعت بنسبة 1% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما انخفضت انبعاثات قطاع الطاقة وحده، وهو أكبر مصدر للغازات الدفيئة في البلاد، بنسبة 3% خلال الفترة نفسها.