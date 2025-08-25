Advertisement

إقتصاد

الصين.. رفع إنتاج الكهرباء من الفحم لأعلى مستوى في عقد واحد

Lebanon 24
25-08-2025 | 16:25
ارتفع إنتاج الكهرباء من الفحم في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، رغم النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا لتحليل نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تم ربط محطات فحم بقدرة إجمالية تبلغ 21 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بين كانون الثاني وحزيران، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذه الفترة منذ عام 2015.

ويتوقع المحللون أن يتجاوز إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الفحم في الصين 80 غيغاواط مع نهاية العام.


استمرار بناء محطات الفحم

وذكر مركز أبحاث الطاقة المتجددة بالصين في تقريره أن "بناء محطات توليد الطاقة بالفحم لا يظهر أي تباطؤ، على الرغم من التغير السريع في القدرة ومزيج توليد الطاقة".

وكانت الحكومة الصينية قد سمحت باستمرار بناء محطات كهرباء الفحم حتى نهاية عام 2027.



نمو الطاقة المتجددة

في المقابل، تواصل الصين زيادة إنتاج الطاقة الخضراء. ويتوقع أن تزيد قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من 500 غيغاواط بحلول نهاية 2025.

وللمقارنة، أضافت ألمانيا ما يقل قليلاً عن 20 غيغاواط من طاقة الرياح والشمس والكتلة الحيوية خلال عام 2024، ليصل إجمالي قدرتها إلى حوالي 190 غيغاواط فقط، بحسب وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية.



تراجع الانبعاثات

أدى التوسع في الطاقة الخضراء إلى الحد من الانبعاثات. وأظهر تحليل لبوابة "كاربون بريف" أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين تراجعت بنسبة 1% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت انبعاثات قطاع الطاقة وحده، وهو أكبر مصدر للغازات الدفيئة في البلاد، بنسبة 3% خلال الفترة نفسها.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
