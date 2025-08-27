رغم التوترات التجارية بين أميركا والهند.. استقرار أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب السوق تأثير فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الهند، رداً على مشترياتها من الإمدادات الروسية.وتفرض رسوماً جمركية جديدة تبلغ 25% على الصادرات الهندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها .وقال الرئيس الأميركي إن رفع الرسوم يعود إلى شراء الهند للنفط الروسي، والذي زاد في أعقاب غزو لأوكرانيا. وقد دفعت الغربية روسيا إلى تخفيض أسعار شحناتها، وفق " ".