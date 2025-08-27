30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رغم التوترات التجارية بين أميركا والهند.. استقرار أسعار النفط
Lebanon 24
27-08-2025
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب السوق تأثير فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الهند، رداً على مشترياتها من الإمدادات الروسية.
Advertisement
وتفرض
الولايات المتحدة
رسوماً جمركية جديدة تبلغ 25% على الصادرات الهندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها
واشنطن
.
وقال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن رفع الرسوم يعود إلى شراء الهند للنفط الروسي، والذي زاد في أعقاب غزو
روسيا
لأوكرانيا. وقد دفعت
العقوبات
الغربية روسيا إلى تخفيض أسعار شحناتها، وفق "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط بعد انحسار التوتر التجاري
27/08/2025 12:41:47
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
27/08/2025 12:41:47
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط
27/08/2025 12:41:47
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد التوترات في أوكرانيا يعزز أسعار النفط
Lebanon 24
تصاعد التوترات في أوكرانيا يعزز أسعار النفط
27/08/2025 12:41:47
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصين تحصي خسائر السيول: 52 ملياراً خسائر اقتصادية في تموز
Lebanon 24
الصين تحصي خسائر السيول: 52 ملياراً خسائر اقتصادية في تموز
05:25 | 2025-08-27
27/08/2025 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
03:05 | 2025-08-27
27/08/2025 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل عادت 4 مليارات دولار إلى المصارف؟
Lebanon 24
هل عادت 4 مليارات دولار إلى المصارف؟
02:45 | 2025-08-27
27/08/2025 02:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً
16:54 | 2025-08-26
26/08/2025 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
16:33 | 2025-08-26
26/08/2025 04:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:25 | 2025-08-27
الصين تحصي خسائر السيول: 52 ملياراً خسائر اقتصادية في تموز
03:05 | 2025-08-27
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
02:45 | 2025-08-27
هل عادت 4 مليارات دولار إلى المصارف؟
16:54 | 2025-08-26
وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً
16:33 | 2025-08-26
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
15:30 | 2025-08-26
لتعزيز أمنها المعدني.. أميركا تبرم اتفاقًا جديدًا!
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24