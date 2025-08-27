Advertisement

إقتصاد

رغم التوترات التجارية بين أميركا والهند.. استقرار أسعار النفط

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:25
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب السوق تأثير فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الهند، رداً على مشترياتها من الإمدادات الروسية.
وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة تبلغ 25% على الصادرات الهندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رفع الرسوم يعود إلى شراء الهند للنفط الروسي، والذي زاد في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. وقد دفعت العقوبات الغربية روسيا إلى تخفيض أسعار شحناتها، وفق "رويترز".
