إقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:05
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك من عضوية المجلس.
وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3384.49 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 آب أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول عند 3434.20 دولار.
