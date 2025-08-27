الذهب يتراجع مع صعود الدولار

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف حيال استقلالية (البنك المركزي الأميركي) بعد تهديد الرئيس الأميركي بإقالة ليزا كوك من عضوية المجلس.وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3384.49 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 آب أمس الثلاثاء.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول عند 3434.20 دولار.