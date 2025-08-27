Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن عن استثمار نفطي ضخم في الصحراء الغربية

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1409797-638919189882861536.png
Doc-P-1409797-638919189882861536.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، بتقدير احتياطيات بنحو 5 ملايين برميل مكافئ، منوهة بأنها أول بئر استكشافية أفقية.
Advertisement

وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، نجاح حفر البئر الاستكشافية "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول بالصحراء الغربية، باستثمارات من شركة إيني الإيطالية، ليضيف نحو 1835 برميلا من البترول الخام و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ.

وأوضحت الوزارة أن البئر تعد أول بئر أفقية استكشافية في تاريخ شركة عجيبة للبترول، ويعكس نجاح توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع معدلات الإنتاج من طبقات المساجد العميقة وهي الطبقات الصخرية الرسوبية العميقة التي تحتوي على مكامن النفط أو الغاز، وفق الوزارة.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز و550 برميل زيت مكافئا يوميا، بزيادة إنتاجية تجاوزت ستة أضعاف المعدلات التقليدية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إن الاستثمارات بشركة عجيبة بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مع تحقيق متوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بإجمالي أكثر من 40 ألف برميل مكافئ يوميًا.

ولفتت إلى حفر 28 بئرا إنتاجية وبئرين استكشافيتين وتشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة. ( روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب يؤكد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية
lebanon 24
28/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري يعلن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر
lebanon 24
28/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمارات صينية بالمليارات تعيد تشغيل حقول نفطية عراقية متوقفة
lebanon 24
28/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر: نصب إلكتروني بـ32 مليون جنيه بوعود استثمار وهمية!
lebanon 24
28/08/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-08-27
12:21 | 2025-08-27
12:00 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:51 | 2025-08-27
09:00 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24