مصر تعلن عن استثمار نفطي ضخم في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، بتقدير احتياطيات بنحو 5 ملايين برميل مكافئ، منوهة بأنها أول بئر استكشافية أفقية.وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، نجاح حفر البئر الاستكشافية "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول بالصحراء الغربية، باستثمارات من شركة إيني ، ليضيف نحو 1835 برميلا من البترول الخام و7 ملايين قدم مكعبة من يوميا، بما يعادل 3100 برميل مكافئ.وأوضحت الوزارة أن البئر تعد أول بئر أفقية استكشافية في تاريخ شركة عجيبة للبترول، ويعكس نجاح توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع معدلات الإنتاج من طبقات المساجد العميقة وهي الطبقات الصخرية الرسوبية العميقة التي تحتوي على مكامن أو الغاز، وفق الوزارة.وأشارت إلى أنه تمت إضافة 7 ملايين قدم مكعبة من الغاز و550 برميل زيت مكافئا يوميا، بزيادة إنتاجية تجاوزت ستة أضعاف المعدلات التقليدية.وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم ، إن الاستثمارات بشركة عجيبة بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مع تحقيق متوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام و77 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بإجمالي أكثر من 40 ألف برميل مكافئ يوميًا.ولفتت إلى حفر 28 بئرا إنتاجية وبئرين استكشافيتين وتشغيل محطة لمعالجة المياه المصاحبة. ( اليوم)