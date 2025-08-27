Advertisement

إقتصاد

الصين: تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي وسط تحسن في التصنيع

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:00
تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.7% سنويا.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 1.7% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي تموز الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 6.8% خلال الشهر الماضي.

في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضا حادا بنحو 32%.

وقال يو واينينغ، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.
(روسيا اليوم)
