الصين: تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي وسط تحسن في التصنيع

تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.7% سنويا.وذكر الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 1.7% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وفي الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 6.8% خلال الشهر الماضي.في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضا حادا بنحو 32%.وقال يو واينينغ، المسؤول في ، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.