إقتصاد
الصين: تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي وسط تحسن في التصنيع
Lebanon 24
27-08-2025
|
23:00
A-
A+
تباطأت وتيرة تراجع أرباح الشركات الصناعية في
الصين
خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.7% سنويا.
وذكر
مكتب الإحصاء
الوطني الصيني اليوم الأربعاء أن الأرباح الصناعية تراجعت بنسبة 1.7% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وفي
تموز
الماضي انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بوتيرة أبطأ بلغت 1.5% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح قطاع التصنيع بوتيرة أسرع، حيث بلغت نسبته 6.8% خلال الشهر الماضي.
في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أعلن قطاع التصنيع عن نمو قوي في الأرباح، بينما سجل قطاع التعدين انخفاضا حادا بنحو 32%.
وقال يو واينينغ، المسؤول في
المكتب الوطني للإحصاء
، إنه يتم تنفيذ الإجراءات السياسية الرامية إلى تعزيز انتعاش معقول في الأسعار تدريجيا، مما يدفع ربحية الشركات إلى التعافي بشكل مستمر.
(روسيا اليوم)
