إقتصاد

تعاون بين "بروج" و"يوكوجاوا" لإدخال الـ AI إلى غرف التحكم

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:04
أعلنت كل من شركة "بروج" وشركة "يوكوجاوا"، تعاونهما لتنفيذ اختبارات "إثبات المفهوم" بهدف تطبيق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية لغرفة التحكم في منشأة "بروج" عالمية المستوى في مدينة الرويس بأبوظبي.
وبموجب هذا التعاون، ستعمل "يوكوجاوا الإمارات للصناعات"، التابعة لشركة "يوكوجاوا"، والمتخصصة في مجال تقنيات الأتمتة على استخدام تقنياتها المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالحالات غير الطبيعية، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تسهم في خفض مخاطر توقف العمليات غير المخطط لها.

كما ستستكشف اختبارات "إثبات المفهوم" كيفية الاستفادة من العمليات التشغيلية الذاتية في غرف التحكم لرفع الكفاءة وتحقيق الأداء الأمثل لمنشأة "بروج" بشكل عام. (سكاي نيوز عربية) 
