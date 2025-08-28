Advertisement

أعلنت كل من شركة "بروج" وشركة "يوكوجاوا"، تعاونهما لتنفيذ اختبارات "إثبات المفهوم" بهدف تطبيق عمليات التحكم الذاتي المدعومة بقدرات ضمن العمليات التشغيلية لغرفة منشأة "بروج" عالمية المستوى في مدينة بأبوظبي.وبموجب هذا التعاون، ستعمل "يوكوجاوا للصناعات"، التابعة لشركة "يوكوجاوا"، والمتخصصة في مجال تقنيات الأتمتة على استخدام تقنياتها المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالحالات غير الطبيعية، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تسهم في خفض مخاطر توقف العمليات غير المخطط لها.كما ستستكشف اختبارات "إثبات المفهوم" كيفية الاستفادة من العمليات التشغيلية الذاتية في غرف التحكم لرفع الكفاءة وتحقيق الأداء الأمثل لمنشأة "بروج" . (سكاي نيوز عربية)