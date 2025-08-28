Advertisement

إقتصاد

إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات

Lebanon 24
28-08-2025 | 08:09
رفض جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، المخاوف بشأن نهاية طفرة الإنفاق على رقائق الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الفرص ستتوسع إلى سوق بتريليونات الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورغم التفاؤل، انخفض سهم الشركة بنسبة 1.56٪ إلى 178.77 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق، بسبب خيبة أمل المستثمرين من توقعات مبيعات الربع الثالث التي استبعدت الإيرادات المحتملة من الصين، في ظل التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.

وشدد هوانغ على أن ثورة صناعية جديدة بدأت وأن سباق الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل، متوقعًا إنفاقاً يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد.

لكن المحللين يرون أن تصريحات هوانغ المتفائلة تتعارض مع مؤشرات تباطؤ النمو في أسهم الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن الحماسة المبالغ فيها من المستثمرين قد تكون مؤقتة، وأن السوق سيحتاج إلى وقت لاستيعاب هذا التوسع التكنولوجي الكبير.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
