إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات

رفض جينسن ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، المخاوف بشأن نهاية طفرة الإنفاق على رقائق ، مؤكداً أن الفرص ستتوسع إلى سوق بتريليونات الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة.ورغم التفاؤل، انخفض سهم الشركة بنسبة 1.56٪ إلى 178.77 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق، بسبب خيبة أمل المستثمرين من توقعات مبيعات الربع الثالث التي استبعدت الإيرادات المحتملة من ، في ظل التوتر التجاري بين وواشنطن.وشدد هوانغ على أن ثورة صناعية جديدة بدأت وأن سباق الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل، متوقعًا إنفاقاً يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد.لكن المحللين يرون أن تصريحات هوانغ المتفائلة تتعارض مع مؤشرات تباطؤ النمو في أسهم الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن الحماسة المبالغ فيها من المستثمرين قد تكون مؤقتة، وأن السوق سيحتاج إلى وقت لاستيعاب هذا التوسع التكنولوجي الكبير.