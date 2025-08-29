الجيل الأحدث... "فيليب موريس" تُطلق جهاز "IQOS ILUMA i" في لبنان

أعلنت شركة "فيليب موريس منجمنت سيرفيسز" عن إطلاق جهاز "IQOS ILUMA i" في السوق ، الذي يُعد الجيل الأحدث من أجهزة "IQOS".

Advertisement

وفي هذا السياق، قال عمرو طه للشركة في : "نحن نعتمد على ، والعلامات التجارية الرائدة عالميًا، وقدراتنا التجارية لنقدم بدائل أفضل للمستهلكين. تم إطلاق "IQOS ILUMA" في لبنان عام 2023، واليوم نأخذ جهاز IQOS إلى مستوى جديد. يُعدّ IQOS ILUMA i أكثر عروضنا ابتكارًا حتى الآن، وهو الجهاز الرائد الجديد في مجموعتنا من الأنظمة الخالية من الدخان المعتمدة علميًا والتي تعمل بالتسخين دون احتراق".

وأضاف: "رؤيتنا للمنتجات الخالية من الدخان هي القوة الدافعة وراء استمرار مسيرتنا في وفي هذا الإطار، توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الخالية من الدخان، بهدف تقديم خيارات مقنعة لكل مدخن بالغ".



ويُسخّن الجهاز الجديد التبغ داخليًا من دون احتراق، ليمنح المستخدمين تجربة أنظف وخالية من البقايا، دون الحاجة إلى تنظيف متكرر.

ويصدر عن الجهاز الجديد، في المتوسط، مستويات أقل بنسبة 95٪ من الضارة مقارنةً بالسجائر التقليدية.



ويتميز الجهاز بتصميم ذكي، يضم شاشة تفاعلية تعمل باللمس لعرض معلومات الاستخدام بسهولة، بالإضافة إلى خاصية "وضع الإيقاف المؤقت" التي تتيح للمستخدم إيقاف الجلسة مؤقتًا لمدة تصل إلى 8 دقائق واستئنافها بسلاسة، وهو ما يوفر مرونة دون هدر للطاقة.

كما تتيح خاصية "FlexPuff" تخصيص الاستخدام حسب التفضيلات الفردية، بينما تساعد تقنية "FlexBattery" على إطالة عمر البطارية وتقليل النفايات الإلكترونية.



ويواصل الجهاز استخدام لفائف التبغ "TEREA"، كما في إصدارات "IQOS ILUMA" السابقة، مما يضمن تجربة متكاملة وسلسة للمستخدم دون الحاجة إلى تغيير اللفائف أو اعتماد أنظمة جديدة، مما يعزز سهولة الاستخدام ويوفر انتقالًا سلسًا بين الإصدارات المختلفة.



أما ميرشيا سيرافيم مدير المنتجات الخالية من الدخان في الشركة في مصر والمشرق العربي، فقال: "يدخن الناس لأسباب متعددة، ليس فقط من أجل النيكوتين، بل أيضًا من أجل المذاق، والتجربة الحسية، والطقوس المرتبطة بالتدخين. ولهذا السبب، لا يوجد منتج خالٍ من الدخان واحد يمكنه تلبية جميع تفضيلات المدخنين البالغين؛ إذ هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من البدائل. فئة منتجاتنا التي تعمل بالتسخين دون احتراق تضم عدة أنواع من المنتجات، وهي تتطور باستمرار لتواكب تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مع الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. إن التزامنا المستمر بالابتكار هو ما وجه كل ما قمنا به على مدار السنوات العشر الماضية. ومع IQOS ILUMA i، نقدم خلاصة ما تعلمناه والتي تتمثل في جهازنا الأكثر تطورًا حتى الآن".