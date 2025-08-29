الذهب يسجل مكاسب شهرية.. واستعداد لبيانات التضخم الأميركية

Advertisement

تتجه أسعار لتحقيق مكاسب شهرية، رغم تراجع طفيف في تداولات الجمعة، في انتظار صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي من المتوقع أن تحدد مسار خفض أسعار الفائدة من قبلوانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3414.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 عند 3423.16 دولار. ومع ذلك، سجل المعدن الثمين زيادة شهرية بلغت 3.6% منذ بداية آب، بحسب بيانات وكالة . كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3471.70 دولار.وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى Nemo.Money: "إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب أيضاً بقوى الجاذبية الموجودة عادة حول المستويات النفسية الكبيرة، ولا سيما المستوى 3400 دولار للأونصة. الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيراً عن هذا المستوى قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي."ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للبنك المركزي الأميركي لقياس التضخم. وإذا جاءت القراءة داعمة لتوقعات خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يحافظ الذهب على مستواه فوق 3400 دولار، بينما قد ينخفض إذا كانت النتائج مخيبة لتوقعات السوق.وسجلت النفيسة الأخرى تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.1% إلى 1343.98 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1099 دولار للأونصة.