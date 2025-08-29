27
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يسجل مكاسب شهرية.. واستعداد لبيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
29-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أسعار
الذهب
لتحقيق مكاسب شهرية، رغم تراجع طفيف في تداولات الجمعة، في انتظار صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي من المتوقع أن تحدد مسار خفض أسعار الفائدة من قبل
الاحتياطي الفيدرالي.
Advertisement
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3414.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23
تموز
عند 3423.16 دولار. ومع ذلك، سجل المعدن الثمين زيادة شهرية بلغت 3.6% منذ بداية آب، بحسب بيانات وكالة
رويترز
. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3471.70 دولار.
وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى Nemo.Money: "إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب أيضاً بقوى الجاذبية الموجودة عادة حول المستويات النفسية الكبيرة، ولا سيما المستوى 3400 دولار للأونصة. الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيراً عن هذا المستوى قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي."
ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للبنك المركزي الأميركي لقياس التضخم. وإذا جاءت القراءة داعمة لتوقعات خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يحافظ الذهب على مستواه فوق 3400 دولار، بينما قد ينخفض إذا كانت النتائج مخيبة لتوقعات السوق.
وسجلت
المعادن
النفيسة الأخرى تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونصة، والبلاتين بنسبة 1.1% إلى 1343.98 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1099 دولار للأونصة.
(إقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق
Lebanon 24
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق
30/08/2025 00:59:24
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب
Lebanon 24
وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب
30/08/2025 00:59:24
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
30/08/2025 00:59:24
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
30/08/2025 00:59:24
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتياطي الفيدرالي.
سكاي نيوز
الفيدرالي
المعادن
رويترز
جاذبية
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
Lebanon 24
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:40 | 2025-08-29
29/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:37 | 2025-08-29
29/08/2025 04:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
16:10 | 2025-08-29
29/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيل الأحدث... "فيليب موريس" تُطلق جهاز "IQOS ILUMA i" في لبنان
Lebanon 24
الجيل الأحدث... "فيليب موريس" تُطلق جهاز "IQOS ILUMA i" في لبنان
09:50 | 2025-08-29
29/08/2025 09:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:40 | 2025-08-29
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:37 | 2025-08-29
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:10 | 2025-08-29
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
11:48 | 2025-08-29
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
09:50 | 2025-08-29
الجيل الأحدث... "فيليب موريس" تُطلق جهاز "IQOS ILUMA i" في لبنان
09:17 | 2025-08-29
دولة عربيّة تُعلن عن تشغيل بئريّ غاز جديدين في البحر المتوسط
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 00:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24