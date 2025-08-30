قفزة هائلة في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت

Advertisement

ارتفع سعر ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع تقريباً عند المستوى 3442 دولارا للأونصة خلال تداولات ، ليقترب أكثر من المستوى 3500 دولار للأونصة والذي يسجل المستهدف على المدى .وكان الذهب قد ارتفع في البداية بعد إعلان الرئيس الأميركي عن إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي من منصبها فورًا بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.