إقتصاد

قفزة هائلة في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:08
ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع تقريباً عند المستوى 3442 دولارا للأونصة خلال تداولات البورصة العالمية، ليقترب أكثر من المستوى 3500 دولار للأونصة والذي يسجل المستهدف على المدى القصير.
وكان الذهب قد ارتفع في البداية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي من منصبها فورًا بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
