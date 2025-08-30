ضربة قوية للريال الإيراني

Advertisement

وتراجع سعر صرف العملة إلى 1,040,000 مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية في اليوم الأول من أسبوع العمل في ، وفقاً لمتابعي أسعار الصرف عبر الإنترنت وتاجر مقيم في طهران، وبهذا الهبوط تقترب العملة من المستويات التاريخية المتدنية حول 1,050,000 التي سُجلت في أواخر آذار.جاء هذا التراجع في أعقاب إحالة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس، إيران إلى بسبب انتهاكها اتفاقها المبرم عام 2015، مما فعّل آلية "العودة السريعة" (snapback) لمدة 30 يوماً، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض التي سبق رفعها بموجب الاتفاق.