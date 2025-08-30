Advertisement

إقتصاد

ضربة قوية للريال الإيراني

Lebanon 24
30-08-2025 | 13:29
هبط الريال الإيراني ليقترب من مستويات متدنية قياسية، يوم السبت، بعد أن اتخذت قوى أوروبية كبرى خطوات عقابية ضد طهران بسبب إخفاقها في الوفاء بتعهداتها النووية.
وتراجع سعر صرف العملة إلى 1,040,000 مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية في اليوم الأول من أسبوع العمل في إيران، وفقاً لمتابعي أسعار الصرف عبر الإنترنت وتاجر مقيم في طهران، وبهذا الهبوط تقترب العملة من المستويات التاريخية المتدنية حول 1,050,000 التي سُجلت في أواخر آذار.

جاء هذا التراجع في أعقاب إحالة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس، إيران إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاكها اتفاقها النووي المبرم عام 2015، مما فعّل آلية "العودة السريعة" (snapback) لمدة 30 يوماً، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي سبق رفعها بموجب الاتفاق.
 
وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران عازمة على تفادي عقوبات جديدة.

